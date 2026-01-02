Sonríe Gallardo: River cerró la vuelta de un ídolo como "refuerzo" para el 2026

Sonríe Gallardo: River cerró la vuelta de un histórico como "refuerzo"

River Plate afronta la pretemporada pensando en los compromisos que tendrá por delante en 2026 de la mano de Marcelo Gallardo. Mientras avanza con las incorporaciones en el mercado de pases, la dirigencia en conjunto con el DT cerraron la vuelta de un histórico que será parte del plantel comandado por el "Muñeco". Este año, los de Núñez buscarán volver a salir campeones cuando peleen tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana.

Si del torneo continental se trata, justamente este referente que regresa fue uno de los grandes héroes de los últimos años vistiendo la "Banda": Marcelo Barovero, quien levantó el mencionado trofeo en 2014 después de haber brillado contra Boca Juniors en semifinales atajando el recordado penal contra Emanuel Gigliotti. Ahora, "Trapito" estará otra vez en el club acompañando al entrenador cumpliendo la función de entrenador de arqueros, lo que sin dudas puede ser clave de cara a lo que viene.

Barovero vuelve a River como entrenador de arqueros para trabajar con Gallardo

Según informó el periodista Juan Gil Navarro, el histórico campeón de la Sudamericana y la Libertadores con el "Millonario" vuelve y trabajará junto a Alberto "Tato" Montes en la mencionada función. Actualmente, Franco Armani es el habitual titular y Ezequiel Centurión quedaría como el primer suplente ante la posible salida de Jeremías Ledesma, quien ya sonó para volver a Rosario Central o atajar en Talleres de Córdoba. Detrás están los jóvenes Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz, quienes todavía no tuvieron rodaje en Primera pero asomaron en el plantel.

Mientras tanto, para afrontar la nueva temporada el plantel viaja este viernes 2 de enero rumbo a San Martín de Los Andes para trabajar durante una semana pensando en el comienzo del Torneo Apertura que tendrá lugar a fin de mes. De hecho, están confirmados los partidos y el debut será contra Barracas Central el fin de semana del domingo 25 de dicho mes. Hasta el momento, en cuanto a refuerzos llegaron tanto Fausto Vera como Aníbal Moreno, además de que se sumó Tomás Galván, quien regresó de Vélez Sarsfield y podrían arribar tanto Alan Ledesma como Pedro Zarza desde Olimpia de Paraguay formando parte del pase de Franco Alfonso.

Marcelo Barovero vuelve a River como entrenador de arqueros

Qué opina Barovero sobre Armani, el arquero titular de River

En diálogo con La Página Millonaria, medio partidario del club de Núñez, el exguardameta de River sostuvo que su colega es "un arquero determinante que sabe controlar todas las situaciones. Hace seis o siete años que está". A su vez, añadió que "está dando muestra de que está cómodo y eso le puede dar a la institución la seguridad de tenerlo unos años más" a pesar de que no es sencillo y que "todo en algún momento caduca". Ahora, "Trapito" trabajará para mejorar algunos aspectos junto a "Tato" Montes en una temporada en la que la "Banda" necesita volver a salir campeón.

Los números de Barovero como arquero de River