Marcelo Barovero, exarquero e ídolo de River Plate, contó lo que nadie sabía acerca del mítico penal atajado a Emmanuel Gigliotti en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2014. El futbolista, que se acaba de retirar, rememoró el momento más importante de su paso por el club de Núñez, cuando le detuvo el remate al entonces delantero de Boca Juniors.

El exjugador de 40 años fue entrevistado por Infobae y detalló cómo se dio el instante más recordado por los hinchas del "Millonario". Después del 0-0 de la ida en La Bombonera, en el arranque de la revancha en el estadio Monumental sancionaron la pena máxima favorable al "Xeneize". Sin embargo, "Trapito" lo tapó, luego Leonardo Pisculichi hizo el único gol de la serie y el equipo de Marcelo Gallardo avanzó a la final. En la misma, derrotó a Atlético Nacional de Colombia para quebrar la sequía de 17 años sin trofeos internacionales.

Barovero reveló lo que nadie sabía sobre el penal atajado a Gigliotti en River vs. Boca: "Ya no pensás más"

Acerca del momento que lo llevó a ser un ídolo de la "Banda", el ex Vélez y Huracán opinó que "no es que uno tenga razón, pero en el fútbol muchas veces si la pelota pega en el palo y sale, te la da. Nadie sabe en realidad porque no hay una fórmula. Pero en ese momento pude reducir todo a lo que era: un penal". Al respecto, detalló que tuvo "mucho trabajo" previo, incluido "el aporte de Sandra Rossi con la neurociencia. Se conjugó todo". A puro detalle, remarcó: "Primero, desde el momento en que cobraron el penal, yo me alejé de la situación. Había otros encargados para protestar. Todo en medio de una gran adrenalina. Los primeros minutos de cada partido son difíciles porque no te entra aire, no es fácil. Sabíamos lo que nos jugábamos". Para sorpresa de muchos, repasó: "En esa época, encima, se jugaba con gol de visitante... Por eso lo primero que pensé fue ´me quiero ir´. Pero automáticamente traté de buscar lucidez para enfocarme en lo que había trabajado en la mañana. Habíamos visto los penales de varios pateadores. Tenía que limpiar mis pensamientos".

"Se me vino a la cabeza de todo. Me hacen un gol y cómo hacemos para darlo vuelta. Se nos va el campeonato. Unos días antes habíamos perdido el primer puesto en la liga local contra Racing. Todo eso te aparece... Y lo limpiás con herramientas que te dan", profundizó Barovero. Más allá del aspecto deportivo, el ex Banfield sostuvo que "hay muchas formas. La más común, o la que se puede ver, tiene que ver con la respiración. O la meditación. En todo un trabajo, porque no podés pensar y accionar al mismo tiempo". E insistió: "Después de aislarme, debía enfocarme en el pateador. Cuando vi que iba Gigliotti, ya debía elegir de acuerdo a lo que había analizado y tener la frialdad de no decidir hasta los últimos dos pasos".

Los gestos de Gigliotti que lo ayudaron a atajar el penal

"La primera referencia era cómo estaba posicionado hacia la pelota. Y la segunda, la velocidad de la carrera que él hacía. Si él aceleraba para darle fuerza, le iba a patear cruzado. Si no, iba a abrir el pie como hizo. Después, la sensación de atajar el penal debe ser muy similar a meter un gol. Nada más que eso. La fortaleza de tratar de dar el rebote medianamente lejos. Todo técnico. Ya no pensás más. Sólo ejecutás".

El curioso festejo, apenas con un dedo levantado

"Fui espontáneo. Así soy yo. Fue tranquilo el festejo porque quedaban 90 minutos y estábamos a un gol de que se nos fuera la serie... Porque un gol en contra era casi la muerte. En el arco no podés festejar hasta que llegás al vestuario".

El instante bisagra en la vida de River y de Barovero

"En el momento no me di cuenta para nada. De hecho tuve bastante cuestionamientos porque fui a la conferencia de prensa y no mostré mucha algarabía. Es más, el día después iba a entrenarme, escuchaba una FM y decían eso... Había comentarios sobre la conferencia. Decían por qué no había estado más eufórico o mostrado otra cara. La realidad es que hasta que no cumplo el objetivo no me relajo. Yo iba a festejar el día que salía campeón".

El Superclásico no salva el año

"Es ridículo pensar que ganás el clásico y te salvás. Hay que salir campeón, yo lo pienso de esa manera".

