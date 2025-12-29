Refuerzos River 2026: qué puestos busca reforzar Gallardo en el mercado de pases

Marcelo Gallardo busca dejar atrás un pésimo 2025.

River busca dejar atrás lo más rápido posible el mal sabor que le dejó este 2025, donde estuvo muy lejos de conseguir algún título y solo sumó frustraciones. Para ello, la primera decisión del presidente Stefano Di Carlo tras ser elegido como nueva mandamás de la institución fue la de renovar el vínculo de Marcelo Gallardo, que intenta darle una buena lavada de cara al equipo para apuntar a una recuperación en 2026.

Fue por ello que en primer lugar River se desprendió de algunos jugadores importantes que dejaron una huella imborrable en el club, y en algunos casos pertenecen a la camada de campeones de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca. Son los casos del "Pity" Martínez, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Milton Casco, "Héroes de Madrid" que dejan la institución de Núñez para dar paso a una renovación necesaria.

Qué puestos busca reforzar Gallardo

Los sectores apuntados por el "Muñeco" son el lateral izquierdo y uno o dos futbolistas de ataque, para ocupar las posiciones de centrodelantero y extremo o mediapunta. Ya reforzó el mediocampo con las llegadas de Fausto Vera (Atlético Mineiro) y Aníbal Moreno (Palmeiras).

Los nombres a los que apunta River

Di Carlo se mueve rápido y entre los nombres apuntados para reforzar el lateral izquierdo aparecen Julio Soler y Elías Báez. El primero con necesidad de más continuidad y actualmente en el Bournemouth, es un jugador que cuenta con convocatorias a la Selección y quiere pelear un puesto por llegar al mundial, en tanto que en el segundo caso, Báez viene de un buen semestre en San Lorenzo y aparece como opción.

Julio Soler, un jugador que gusta.

Respecto a la delantera, la primera opción que picó en punta para el Millonario es la de Gianluca Prestiani, un nombre difícil, mientras también están en carpeta el delantero de Godoy Cruz Santino Andino y Tadeo Allende, quien viene de ser campeón con Inter Miami y cuyo pase pertenece al Celta de Vigo. No es este el caso del "Diablito" Echeverri, quien finalmente no se mudará a Núñez ya que fue cedido al Girona.

La opción de un central en River

Si bien no es prioridad, en River también no se descarta la llegada de un central y el apuntado es Jhohan Romaña de San Lorenzo. Por el defensor, el Millonario ofertó 2 milllones de dólares por el 50% del pase, aunque la nueva comisión directiva, encabezada por Sergio Constantino, rechazaría la oferta y espera que llegue un monto mayor por el futbolista, quien busca cambiar de aires.