Cómo les irá a los 5 grandes del fútbol argentino según la astrología en 2026

Cómo les irá a los cinco grandes del fútbol argentino en 2026, según la astrología.

La astrología terminó con el misterio y pronosticó cómo les irá a los cinco clubes grandes del fútbol argentino en el 2026. Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing y San Lorenzo de Almagro ya sueñan con gloria y títulos a lo largo del año, aunque recién comienzan con la pretemporada y todavía hay un trecho largo del mercado de pases por delante.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda será el único que disputará la Copa Libertadores, mientras que el de Gustavo Quinteros solamente se enfocará en los torneos nacionales. En tanto, los planteles de Marcelo Gallardo, Gustavo Costas y Damián Ayude participarán en la Copa Sudamericana. Desde la cuenta de X (ex Twitter) denominada Fútbol, Tarot, Astrología, Numer. y quiromancia (@magiandtarot) vaticinaron cómo funcionarán los cuadros más populares en esta flamante campaña.

Así les irá a los 5 grandes del fútbol argentino en 2026, según la astrología

Boca

Veo que en los primeros meses tendrá buenas y malas. Partidos importantes que se le escaparan y otros que ganará, será muy irregular. En un torneo le puede ir bien y en otro mal. Si sigue con Úbeda, no veo coronaciones ni logros importantes. Considero que cuando llegue el Mundial, (Juan Román) Riquelme haría un cambio de técnico, si no es antes. Para el segundo semestre, veo una dupla importante para el equipo que puede consolidarse.

River

Otra vez será el equipo que mejor mercado de pases realice. Durante el primer semestre, tendrá su mejor energía puesta en la modificación del estadio, que le dará cada vez más prestigio al Monumental. En lo futbolístico, veo una reestructuración que podría dar algún fruto a nivel local en el primer semestre. Veremos, porque la carta de Gallardo no es muy auspiciosa... Pero entiendo que si gana algo local jugaría a fin de año por otro logro, ¿verdad? En la Copa Sudamericana entiendo que llegará lejos, veremos si le alcanza para lograr un título.

Independiente

El equipo logrará una mejora y podrá pelear en la primera parte del año. Veo un año más equilibrado desde lo institucional y con posibilidades de jugar una Copa en el 2027.

Racing

El equipo de Costas seguirá la buena senda, siendo un equipo copero, difícil de enfrentar. Peleará en varios frentes. Veo que en algún momento podría haber una coronación.

Racing seguirá siendo competitivo en 2026, según la astrología.

San Lorenzo

El objetivo principal es ordenar el club en lo político y económico, y lo lograrán de a poco. En lo futbolístico, no veo que con Ayude logren algo, pero si en el segundo semestre cambian algunas cosas podrían pelear algo local. Podría haber un partido para el recuerdo, como dar vuelta el resultado en un clásico o un gol de último minuto...