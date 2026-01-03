Boca no le renovó el contrato, Úbeda no lo tuvo en cuenta y sacudió al Xeneize en las redes: "Carácter"

Úbeda no lo tuvo en cuenta, Boca no le renovó y la pudrió en las redes

En Boca Juniors dieron comienzo a la pretemporada 2026 y algunos futbolistas quedaron relegados del plantel que comanda Claudio Úbeda. Uno de ellos, al que se le terminó el contrato el pasado 31 de diciembre, se expresó en las redes con un picante mensaje a través de sus historias que no pasó inadvertido. Después de varios años dejó el "Xeneize" tras tener poco rodaje y no se guardó nada en sus publicaciones de Instagram.

Se trata de Frank Fabra, defensor colombiano que jugó muy poco en 2025 y que se fue de la institución esperando conseguir un nuevo rumbo para continuar con su carrera. Horas después de quedar en libertad de acción, el lateral derecho de 34 años aprovechó la ocasión para compartir algunos posteos en los que lo mencionaron y rápidamente se viralizaron. Mientras tanto, hay algunos equipos del exterior que lo tienen en carpeta pero aún no avanzaron.

Los picantes posteos de Fabra tras su salida de Boca

"Cuando más te señalan, es cuando más caráctrer se necesita", rezaba la publicación de la cuenta Mundo Fútbol TV en la que mencionaron al colombiano. Debajo de ello, agregaron: "En la siguiente historia te cuento el por qué". Posteriormente, compartieron una imagen del defensor con la leyenda: "El héroe no es el que nunca falla. Es el que no se esconde. Fabra entendió algo claro: la fortaleza nace cuando duele. Si te están apuntando... tal vez vas por el camino correcto. ¿Quién sigue de pie cuando quema?".

Los posteos de Frank Fabra en las redes

Cómo sigue la carrera de Fabra tras su salida de Boca

Mientras tanto, el lateral derecho continúa en libertad de acción esperando para definir su futuro en el fútbol después de casi 10 años vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Cabe destacar que sólo disputó cuatro compromisos divididos entre Copa Argentina y Torneo Apertura en 2025, por lo que Claudio Úbeda no lo dirigió desde que asumió en lugar del fallecido Miguel Ángel Russo. El poco rodaje del colombiano derivó en su salida y en la no renovación del contrato por parte de Juan Román Riquelme, quien en reiteradas ocasiones lo elogió.

Los clubes que buscan a Fabra en 2026

Mientras no está confirmado en qué equipo jugará después de su desvinculación de Boca, en Colombia hay equipos interesados en contar con él. Es el caso del América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional, según aseguró el periodista local Pipe Sierra. Cabe destacar que el defensor debutó con la camiseta del Envigado en 2010 y llegó a Deportivo Cali cuatro años más tarde. En 2015 se calzó la camiseta de Independiente Medellín para poco después arribar al "Xeneize" donde jugó por casi 10 años hasta la finalización de su contrato el pasado 31 de diciembre.

Los números de Fabra con la camiseta de Boca