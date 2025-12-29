Hasta cuándo tiene contrato Claudio Úbeda en Boca: por cuánto firmó el DT

Claudio Úbeda sigue como DT.

La larga espera terminó y, tras un largo mes de especulaciones con respecto a un posible cambio de entrenador, Boca confirmó la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador del equipo para 2026. La decisión adoptada por el presidente del club, Juan Román Riquelme, es que siga con su ciclo "Sifón", tras quedar enfrente del plantel a principios de octubre (y habiendo dirigido antes dos encuentros) por la muerte de Miguel Ángel Russo.

Úbeda tuvo un semestre positivo en líneas generales con Boca, al conseguir el primer objetivo que tenía por delante la institución de volver a ingresar de forma directa después de dos años de ausencia a la Copa Libertadores. Terminó como el segundo mejor equipo de la tabla anual 2025, solo por detrás de Rosario Central, y venció a River en el Superclásico. Pero la eliminación en semifinales del Clausura 2025 en manos de Racing había abierto algunas dudas respecto a si debía seguir en el cargo, dado que se le reprochó haber planteado mal ese encuentro y sacar de forma errónea al "Changuito" Zeballos, cuando era la principal arma de ataque del equipo.

¿Cuándo finaliza el contrato de Claudio Úbeda?

"Sifón" fue ratificado como entrenador de Boca, aunque eso no incluye una extensión de su vínculo. La decisión de Riquelme fue que Úbeda continúe en el cargo bajo el mismo contrato, que finaliza en junio de 2026. De esta manera, que siga o no en el puesto dependerá del desempeño que tenga con Boca en el primer semestre de 2026, donde afrontará todas las competencias, entre ellas fase de grupos de Libertadores.

La salida de Zeballos en el partido contra Racing, un cambio que puso a Úbeda en el ojo de la tormenta.

Así las cosas, el entrenador comenzará el 2 de enero la pretemporada, en la que junto a su cuerpo técnico se prepararán para un 2026 muy exigente, en el que Boca también competirá por el Apertura, Clausura y la Copa Argentina. El gran desafío para el Xeneize en este nuevo año será el de intentar cortar con la racha de tres temporadas sin gritar campeón, después de lograr en marzo de 2023 la Supercopa Argentina como último título.

La carrera de Claudio Úbeda como entrenador

Claudio Úbeda tuvo varios idas y vueltas en su carrera como entrenador. Primero le tocó asumir en su estreno en la dirección técnica en Huracán en el Clausura 2008, donde consiguió un realizar un buen semestre. Pero bajó el nivel en el Apertura siguiente y renunció, para luego dirigir un puñado de partido a Independiente de Rivadavia, donde dirigió solo siete partidos y obtuvo una victoria.

Ya a finales de 2011 asumió como ayudante de campo del "Coco" Basile en Racing, y dirigió de manera interina tres ciclos distintos en la Academia, mientras que su gran oportunidad como DT principal le llegó en 2016, al quedar enfrente de la Selección Sub 20. Pero quedó afuera del mundial jugado al año siguiente en Corea del Sur, lo que precipitó su salida y su nuecva incursión como ayudante de campo, esta vez con Miguel Ángel Russo, a quien acompañó en Al Nassr, Rosario Central y Boca.