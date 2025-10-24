Cardona presiona para robarle a un jugador a Boca y llevarlo a Colombia

Cardona lo conoce muy bien a Fabra y lo quiere en Atlético Nacional

Todavía falta para que el mercado de pases abra en el fútbol sudamericano, pero esto no quita que los clubes realicen algunos movimientos con cierta anticipación. Este es el caso de Edwin Cardona que comenzó a ejercer presión y tratar de convencer a un jugador del plantel de Boca para que juegue en Colombia a partir de la próxima temporada.

La culminación de la temporada puede marcar un antes y un después en varios jugadores que forman parte del plantel. Algunos de ellos lo esperan con el fin de cambiar de aires y así darle un nuevo rumbo a sus carreras, mientras que otros necesitan irse porque no van a sumar más minutos. También están aquellos que no van a renovar, debido a que Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda determinaron que no son más útiles.

Cardona lo conoce muy bien a Fabra y lo quiere en Atlético Nacional

“Ahora los estuve visitando hace poco en el hotel de concentración, tuve unos días libres y fui. Campuzano siempre me molesta diciéndome: ‘Venite, venite, te estamos esperando el próximo año’, sé que hubo un acercamiento con un empresario, pero no pasó más”, expresó Frank Fabra sobre los mensajes que recibe de Edwin Cardona y Jorman Campuzano en una charla con Win Sports.

Los dos jugadores se desempeñan en Atlético Nacional y al parecer sería necesario sumar un lateral derecho con una cierta trayectoria de cara a la temporada 2026. La situación del colombiano es ideal, debido a que quedará con el pase en su poder y solo resta realizar una propuesta formal que sea atractiva en lo salarial para celebrar su incorporación.

Sin embargo, el mismo Frank Fabra puso en duda cuál va a ser su próximo equipo. “Hay muchos equipos que son interesantes, primero el Cali, jugué en el Medellín, Nacional es un equipo grande, no te puedo decir solo uno. Hay algo muy lindo que nadie sabe y es que mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo, ¿por qué no darle una alegría en el cielo?, no tengo todavía nada allá, pero me sentiría feliz de darle una alegría”, señaló.

¿Qué otros jugadores pueden irse?

Además de Frank Fabra, Boca podría sufrir las bajas de otros jugadores que por la falta de minutos podría comenzar a considerar la idea de cambiar de club. Aunque hay un caso muy particular como es el de Javier García que no disputa partidos oficiales porque se encuentra posicionado como el tercer arquero del plantel. Sus presencias se encuentran reservadas para ocasiones muy especiales y de extrema urgencia.

Otro jugador con chances de salir es Cristian Lema que había sido marginado por Miguel Ángel Russo y la decisión se mantiene con Claudio Úbeda. Si bien, hubo un intento de rescindirle el contrato en el mercado invernal, el defensor se negó porque la ventana argentina se encontraba cerrada y se le iba a complicar poder conseguir un club que lo pueda fichar.

Mientras que Ignacio Miramón no va a continuar en Boca, debido a que se decidió no darle minutos para no activar la opción de compra obligatoria que se encuentra fijada en 3 millones de dólares en caso de que firmara planilla en el 70% de los partidos de la temporada. Su nivel en cancha expuso que se trataba de una inversión que era mejor no realizar. Es por ello que va a regresar al Lille de Francia en enero.