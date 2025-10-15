La promesa del plantel de Boca y de Úbeda a la memoria de Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento

El plantel de Boca quiere darle un último adiós a Russo

No va a ser fácil para el plantel de Boca poder retomar la agenda oficial después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, porque deberán reponerse anímicamente para pisar nuevamente un campo de juego. Es por ello que en la vuelta a los entrenamientos se conoció que los jugadores junto al cuerpo técnico de Claudio Úbeda hicieron una promesa que buscarán cumplir cuando se decrete el final de la vigente temporada.

El calendario de partidos expone que se encuentra pendiente el duelo ante Barracas Central y que el Xeneize regresará a la actividad oficial en la tarde del próximo sábado frente a Belgrano de Córdoba en la Bombonera. Sin dudas se tratará de una jornada más que especial que contará con un homenaje para "Miguelo". Una que también pondrá en marcha una importante promesa que el grupo se hizo de cara a la recta final del Torneo Clausura.

De acuerdo a los trascendidos, el plantel de Boca y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda se prometieron llegar lo más lejos posible en el campeonato con la intención de conquistarlo. La información que fue brindada por el Diario Olé expone que la idea es darle a Miguel Ángel Russo un nuevo título en su carrera. No solo se pretende clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, sino mantener vivo el legado del entrenador.

Hay que recordar que el Xeneize se mantiene cuarto en la tabla de posiciones de la Zona A y a falta de cinco partidos dispone de grandes chances de clasificarse a los octavos de final. Una instancia en la que se jugarán todos los duelos en la cancha del mejor ubicado, a un solo partido, y con tiempo extra en caso de que haya un empate en el marcador.

¿Hasta cuándo sigue Úbeda en Boca?

Por otro lado, Juan Román Riquelme tomó una decisión más que importante para asegurar el funcionamiento del plantel de Boca mientras se está desarrollando el Torneo Clausura y es que Claudio Úbeda fue ratificado como el primer entrenador. Hay que recordar que el equipo de trabajo de Miguel Ángel Russo había sido presentado en la previa del Mundial de Clubes y en el evento se informó que la contratación era por 12 meses.

No obstante, la dirigencia del club entiende que no es el momento adecuado para pensar en la llegada de un nuevo cuerpo técnico y es por ello que el "Sifón" quedará asegurado hasta diciembre. Una vez que se agote la temporada, se procederá a un análisis sobre que tan necesario es dejarlo en cargo o ir por una nueva apuesta.

De momento, Boca se encuentra en zona de acceso directo a la próxima Copa Libertadores y con un partido menos. Algo que complica bastante a River, que quedó desplazado al repechaje tras su colección de malos resultados y la goleada frente a Newell's en la Bombonera.