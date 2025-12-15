El Gobierno de Formosa lanzó la Canasta Navideña con 14 productos y un precio máximo de $33.850: los detalles

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, junto a la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, concretó la firma del acuerdo de precios de la “Canasta Navideña” con el sector supermercadista local. Del lanzamiento participaron el ministro de Economía, Jorge Oscar Ibáñez; el gerente del Banco Formosa, Jorge Alberto Yah Yah; y representantes del sector comercial.

El convenio abarca un listado de 14 artículos esenciales, con un precio máximo conjunto fijado en $33.850 y estará vigente desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero contando con promociones con tarjeta Chigüé, Visa y la billetera virtual Onda, del Banco Formosa, con el objetivo es garantizar el acceso de todos los formoseños a los productos más demandados en estas fiestas de fin de año.

De esta manera, 28 comercios de la ciudad capital y del interior provincial adhirieron al acuerdo, entre los que se encuentran APA Supermercados, Cadena Cáceres, Comercial 12 de Octubre, Distribuidora del Valle, Distribuidora de Avellaneda, El Almacén, El Galpón, Friar, Los Nenecos, La Esperanza, Market Express, Previsora del Paraná, Santa Rita, Six Market, Los Legis, Box, El Buen Almacén, Santa Rosa, Olka, Mundo Consumo, La Verónica, Irala de Tatané, Supermercado Independencia, Carrefour, Boggiano Fiambrería, entre otros.

Trabajo articulado entre el Estado y el sector privado

El subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez, destacó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, al señalar que el acuerdo implicó que los supermercados resignaran márgenes de rentabilidad, lo que permitió que el precio total de la canasta se incrementara solamente un 17% respecto al valor del año pasado. Además, aclaró que el consumidor no está obligado a adquirir los 14 productos para acceder a los valores acordados, ya que cada artículo cuenta con un precio máximo fijado.

En ese sentido, subrayó que las propuestas presentadas por los supermercados se ubican incluso por debajo de los valores máximos establecidos, lo que consideró “una buena señal para el mercado de consumo”. También puso en valor la participación de las entidades bancarias, que acompañan la iniciativa con bonificaciones y reintegros en tarjetas de crédito, así como el uso de billeteras virtuales como Onda, del Banco Formosa, que ofrecen beneficios tanto para comercios adheridos como para consumidores.

De este modo, Pérez se mostró satisfecho por el trabajo articulado que hizo posible la firma del acuerdo y agradeció la colaboración de los distintos sectores, al destacar “la decisión del gobernador Gildo Insfrán de seguir impulsando este tipo de acciones”.