El emocionante recuerdo del hijo de Miguel Ángel Russo: "Una ronda de café"

El hijo de Miguel Ángel Russo realizó un posteo en sus redes sociales luego de haber jugado el fin de semana. Ignacio Russo no se había expresado en redes, pero ahora realizó un emotivo posteo en redes sociales en el que le dedicó unas sentidas palabras a su padre luego de su fallecimiento, el pasado miércoles mientras se encontraba internado en su domicilio.

E jugador de 24 años, quien viene de anotar un gol en el empate 1-1 ante Newell´s y dedicó el festejo del tanto en honor a su progenitor, compartió una conmovedora publicación a través de su cuenta oficial de Instagram. “Hola pa, sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto”, comenzó el texto como si estuviera hablando directamente con el ex mediocampista.

Por otro lado, aregó: "Se me viene infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa. Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el futbol. Porque evidentemente el futbol da vida y pucha que te dio. Pero tomaste una decisión acorde a los que sos”. El pasado viernes, día que culminó el velorio de su padre, Ignacio Russo abrió el marcador del duelo ante la Lepra y lo celebró mostrando su tatuaje con una icónica frase del propio Miguel Ángel: “Todo se cura con amor”. Tras empujar la pelota al fondo de la red, el atacante se arrojó al suelo de rodillas y rompió en llanto.

Finalmente, el emocionante posteo en redes sociales concluyó: “Esperame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo”.

Quién es "Nacho" Russo: su historia

"Nacho" Russo inició su camino en el fútbol en Gimnasia y Esgrima de Rosario, ciudad donde nació, para luego pasar al club ADIUR.​ En 2016 se unió a Rosario Central. Antes de su debut en el primer equipo, marcó tres goles en veintiocho partidos con la academia y cinco goles en diecinueve partidos con el filial. Russo pasó a la categoría absoluta a finales de 2020, apareciendo inicialmente en el banco de suplentes para partidos con River Plate y Banfield, equipo contra el que debutó un 4 de diciembre de ese año por la Copa de la Liga Profesional.

A comienzos del 2022, Russo se unió a Chacarita de la Primera B Nacional en un contrato de préstamo por un año y en enero de 2023 llega a Patronato a préstamo por un año hasta diciembre del mismo año, desde Rosario Central. El 1 de marzo de 2023, fue titular en el partido frente a Boca Juniors por la final de la Supercopa Argentina 2022, en donde Patronato (accedió siendo campeón de la Copa Argentina 2022) obtuvo el subcampeonato tras perder por 3 a 0 en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Tras su experiencia por Patronato y después de no ser tenido nuevamente en cuenta por Central, el 2 de enero del 2024 el club Instituto de Córdoba oficializó la llegada de Russo, a préstamo por un año hasta diciembre, mientras que en 2025 llegó en la misma condición a Tigre, donde alternó titularidad y suplencia. Un jugador que pasó por distintos clubes y momentos, pero que está consolidado en la primera división.