Chelo Delgado hablará con Úbeda y le comunicará la decisión sobre su futuro

Úbeda sigue en Boca hasta diciembre

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca tomó la decisión de que Claudio Úbeda sea presentado como el encargado de asumir la responsabilidad de manejar los hilos del primer equipo. Una medida que se encuentra acompañada de una importante charla que se dará dentro de poco con Marcelo Delgado y que tendrá un enorme impacto de cara al final de la temporada.

Si bien el debut fue ante Defensa y Justicia, este fue de manera provisoria debido a que se trataba de un reemplazo, pero en el marco de la fecha 13 ante Belgrano y en la Bombonera será su primer partido como cabeza de grupo. Una medida que se mantendrá efectiva hasta el final de la temporada. Una vez que la misma concluya va a ser el momento en donde se sacarán conclusiones y se determinará cómo actuar en el 2026.

No obstante, hay una reunión entre Claudio Úbeda y el "Chelo" Delgado que se encuentra pendiente. “Yo creo que en estas horas va a haber una charla con Marcelo Delgado. Más que nada de la dirigencia con el cuerpo técnico para conocer si hay una necesidad de reforzar a alguien en el cuerpo técnico”, expresó el periodista Emiliano Raddi en Planeta Boca Juniors. Esto es motivo que puede que se necesite un segundo ayudante de campo.

“En ese momento será decisión de Úbeda y Juvenal Rodríguez de ver qué contestan, si están bien con el equipo que quedó o si necesitan reforzar con alguien el cuerpo técnico”, profundizó. En el transcurso de la semana es probable que se entreguen detalles sobre la determinación del DT. Es importante recordar que al equipo le quedan cinco partidos más los de la fase campeonato que dependerá de su suerte.

¿Por qué hasta fin de año?

Lo primero a resaltar es que el contrato firmado con Miguel Ángel Russo era hasta junio del 2026, pero su fallecimiento y posterior elección de Claudio Úbeda generó un pequeño cambio dentro de Boca. El ayudante quedó seleccionado como el entrenador principal del plantel hasta que la vigente temporada alcance su final.

Juan Román Riquelme entiende que no es necesario aplicar cambios de la estructurar futbolística del plantel y respetará la composición hasta diciembre. Una vez que el Torneo Clausura llegue a su fin, va a ser momento de llevar a cabo ciertos análisis con el fin de determinar qué tan urgente es contratar a otro equipo de trabajo. El hecho de clasificar o no a la próxima Copa Libertadores puede ser más que influyente.

Esta decisión permite entender porque no hay candidatos a dirigir el plantel de Boca y no los habrá por un tiempo. Por otro lado, las estadísticas de Claudio Úbeda como entrenador señalan que estuvo presente en dos partidos. La derrota frente a Defensa y Justicia por 2-1 en Florencio Varela y la goleada contra Newell's por 5-0 en la Bombonera.