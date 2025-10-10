Conversatorio "el deporte con los candidatos" en el Museo Histórico de la Boca

El martes 14 de octubre, a las 19 hs, en el Museo Histórico de La Boca habrá un conversatorio "el deporte con los candidatos". Allí habrá una presentación con el histórico directivo del Club Atlético Boca Juniors, Pablo Abbatángelo.

Será un espacio de diálogo para pensar el presente y el futuro del deporte nacional junto a quienes aspiran a representar al pueblo en el Congreso. La búsqueda principal será hablar de los problemas más importantes del deporte a futuro.

Entre los expositores estará la ex Ministra y candidata a diputada nacional Kelly Olmos, el candidato a diputado nacional Santiago Roberto, el profesor Ernesto Giacomini, el candidato a diputado nacional Gustavo Mendelovich y la Dra. Natalia Salvo, quien también es candidata a diputada nacional.

Organizado por el Palacio de Gobierno de la III República de La Boca el próximo martes 14 de octubre a las 19 en el Museo Histórico de La Boca (Almirante Brown 1399).