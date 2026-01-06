La minería explicó casi el 7% de las exportaciones totales del país en 2025

Las exportaciones de productos mineros entre enero y noviembre de 2025 explicaron un 6,9% del total de los envíos al exterior de la Argentina. En comparación, en 2024 habían explicado un 5,9% del total. En los primeros once meses de 2025 las exportaciones de este sector sumaron US$ 5.406 millones, y fueron un 16% superiores a los US$ 4.647 millones que se exportaron durante todo 2024.

El acumulado entre enero y noviembre de 2025 tuvo un incremento de 30% en dólares respecto al mismo período de 2024. Los datos surgen del último informe mensual publicado esta semana por la Secretaría de Minería, que está a cargo de Luis Lucero.

Las exportaciones mineras de la Argentina se pueden discriminar en productos metalíferos (oro, plata, cinc, entre otros), que sumaron US$ 4.458 millones. Si bien hay alrededor de una decena de proyectos de cobre de clase mundial en la Argentina, se encuentran en etapa de exploración avanzada o comenzando la construcción. La Argentina dejó de producir cobre en 2018.

Por su parte, las exportaciones de litio, que vienen aumentando año tras año, totalizaron US$ 783 millones entre enero y noviembre. Y el resto de los productos de la minería no metalífera (como el cemento, piedras y cal, entre otros) alcanzaron los US$ 165 millones.

En 2025, las exportaciones mineras metalíferas explicaron el 82% de los envíos al exterior del sector, mientras que el litio representó el 14% y los productos mineros no metalíferos el 3% restante.

Récord

El informe está elaborado por la dirección nacional de Promoción y Economía Minera con base de registros de la Aduana y analiza también el desempeño mensual de las exportaciones del sector. En noviembre, totalizaron US$ 519 millones, es decir, un 7,6% de las exportaciones totales argentinas en el mismo mes.

Estos datos también explican que las exportaciones mineras del período enero-noviembre fueron un récord histórico para el país, ya que superaron el nivel de 2011, cuando habían trepado a los US$ 4.489 millones en el acumulado de los primeros once meses del año, según aclara el informe oficial.

Al llegar a US$ 5.406 millones en once meses, el desempeño de las exportaciones mineras en 2025 toma mayor relevancia cuando se lo compara con el promedio de los últimos 14 años, que se ubica en los US$ 3.452 millones.

Oro, litio y plata

En noviembre, las exportaciones de oro presentaron un incremento interanual del 12,5%, marcando así un salto de US$ 41 millones más que en 2024. Esto se explica “por una suba en los precios internacionales del oro y también por un aumento en los volúmenes exportados del 30%”, indica el informe de la Secretaría de Minería.

El precio del oro marcó un récord en 2025 al alcanzar los US$ 4.490 la onza los últimos días de diciembre. La suba sostenida en el último año se debe al nuevo escenario geopolítico a nivel mundial y el refugio inversor ante riesgos de inflación. Distintos analistas estiman que la onza en 2026 podría superar los US$ 5.000. En 2021 el oro cotizaba a US$ 1.800 por zona.

Según el informe de la Secretaría de Minería, en el acumulado de los primeros once meses del año, el oro se exportó por US$ 3.700 millones, que significa un 68% del total. El oro muestra un crecimiento interanual del 34,4% en los montos exportados.

Por su parte, las exportaciones de litio en dólares tuvieron una caída en noviembre de 14% interanual, que se explica por la disminución de un 9% en la cantidad exportada y, sobre todo, por un descenso del precio internacional de la tonelada de litio provocado por la sobreoferta en el mercado mundial y por una menor demanda de vehículos eléctricos en China, Europa y Estados Unidos.

Los principales destinos de los envíos al exterior del oro argentino en 2025 fueron Suiza, Estados Unidos, China, India y Canadá. En cambio, los principales países que importan litio argentino son China, Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur. En tanto, las exportaciones de plata en noviembre cayeron un 36,9% interanual, ya que fueron US$ 34 millones menos que en 2024, “explicado por una disminución en los volúmenes exportados del 48%”, según la cartera minera.