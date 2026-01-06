Patricia Bullrich defendió al gendarme que hirió al fotógrafo Pablo Grillo: "Vi las pericias"

La senadora nacional de La Libertad Avanza Patricia Bullrich defendió al gendarme Héctor Guerrero, procesado por el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, quien estuvo durante semanas en terapia intensiva tras recibir un disparo de gas lacrimógeno a quemarropa.

En diálogo con María O'Donnell por Urbana Play, Bullrich desestimó las acusaciones contra el gendarme. "Nosotros tenemos toda la pericia que se hizo y el gas fue tirado de manera correcta. Lo que pasa es que cuando vos tenés una horda que te viene atacando, tirando con lo que tiene, destruyendo todo...", intentó argumentar.

A pesar de que la Justicia avanzó en el procesamiento de Guerrero por la brutalidad del ataque, la referente del oficialismo insistió en su propia versión de los hechos: "Que la Justicia lo haya procesado y que haya actuado como actuó es un dato de la Justicia. Yo lo que te puedo decir es que vi las pericias, conozco las pericias y dan que el gendarme tiró de manera correcta. Ni siquiera se sabe qué gendarme tiró, esa es la realidad de la causa".

Bullrich enmarcó el ataque a la prensa dentro de una lógica de disputa, donde las lesiones graves de un trabajador quedarían justificadas. "¿Qué tenés que hacer? ¿Quedarte quieto? ¿Puede haber consecuencias? Sí", admitió con frialdad. "Ahora, la Argentina que no tomó medidas por las consecuencias tuvo durante 25 años las calles tomadas. Nosotros tomamos medidas, tuvimos algún problema como el caso de Grillo, pero logramos algo muy importante, que fue lograr orden y paz en las calles de Buenos Aires", agregó.

El cruce por el protocolo

El momento previo de la entrevista estuvo marcado por la tensión respecto a la aplicación protocolo antipiquetes. O'Donnell le consultó por la contradicción de ver a la autora de la norma participando de la manifestación de venezolanos en el Obelisco, donde se registraron cortes de calle sin intervención policial. "Se habló mucho de la manifestación, que a mí me parece muy saludable, pero había una contradicción en que la ministra de Seguridad que aplica el protocolo participó de una manifestación de venezolanos en el Obelisco. Ahí había mucha calle cortada y no hubo aplicación del protocolo", señaló la periodista.

Bullrich intentó despegarse rápidamente de la gestión operativa: "Primero, yo no soy ministra de Seguridad, soy senadora". Sin embargo, O'Donnell le retrucó que "se supone que la doctrina Bullrich perdura". Ante la insistencia, la ex funcionaria negó la realidad de las imágenes que mostraron interrupciones de tránsito. "No había una persona en la calle. Ni una. Estaban todos en la plaza", aseguró. Y cuando la periodista le marcó que hubo cortes, Bullrich se escudó en que ella no estaba presente en ese momento: "La noche anterior yo no estaba en Buenos Aires" "Cuando yo fui, inclusive a los agentes de la Ciudad les pedimos que hagan un cordón para que nadie baje a la calle. Yo hago cumplir el protocolo y soy coherente", agregó.