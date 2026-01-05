Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la primera semana de enero 2026

Cuál es el plazo fijo que mejor conviene

En el arranque de 2026, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que priorizan seguridad, previsibilidad y bajo riesgo para colocar sus pesos. Si bien las tasas de interés muestran una baja frente a los picos observados meses atrás, el rendimiento final sigue dependiendo en gran medida de qué banco se elija, ya que las diferencias entre entidades continúan siendo relevantes.

De acuerdo con la información que los bancos reportan al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, estas son las tasas nominales anuales (TNA) que pagan los principales bancos por plazos fijos online a 30 días, vigentes al 5 de enero de 2026.

Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la primera semana de enero

Entre las entidades de mayor peso en el sistema financiero, el mejor rendimiento lo ofrecen aquellos bancos que pagan una TNA del 23,5%, encabezando el ranking de la primera semana del año:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

Banco Macro : 23,5%

Banco ICBC: 23,5%

Un escalón por debajo aparece el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, con una TNA del 23%, mientras que otras entidades tradicionales muestran tasas más moderadas:

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

Banco Santander : 21%

Banco de Galicia y Buenos Aires : 21%

BBVA Argentina : 21%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5%

Estos valores corresponden a plazos fijos constituidos de manera digital, tanto para clientes como —en muchos casos— para no clientes, lo que amplía las posibilidades de elección sin necesidad de cambiar de banco de forma permanente.

Cuál es el plazo fijo que más conviene banco por banco

Cuánto rinde un plazo fijo de $400.000 a 30 días

Con una TNA del 23,5%, como la que pagan los bancos líderes del ranking, una inversión de $400.000 a 30 días genera un interés aproximado de $7.700, llevando el monto final a cobrar al vencimiento a alrededor de $407.700. En entidades con tasas más bajas, el rendimiento mensual puede ser varios miles de pesos menor, lo que refuerza la importancia de comparar opciones.

Consejos clave antes de constituir un plazo fijo

Guardar dinero en efectivo no genera rendimiento: el plazo fijo ofrece una tasa conocida, simplicidad y seguridad .

Comparar entre bancos es fundamental: la diferencia de tasas puede impactar de forma directa en la ganancia mensual.

Elegir el plazo adecuado: si no se necesita liquidez inmediata, los plazos de 60 o 90 días pueden mejorar el retorno.

Revisar condiciones adicionales: algunas entidades ofrecen mejores tasas para nuevos clientes o montos elevados.

El monto mínimo suele ser bajo (desde $1.000), y a mayor capital invertido, mayor margen de negociación.

Existen plazos fijos en pesos y en dólares, con tasas y objetivos distintos.

Plazo fijo: qué tasas me conviene

El dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento, por lo que conviene invertir solo fondos disponibles.

Los plazos fijos tradicionales en pesos son compensables , lo que permite trasladarlos a otra entidad.

No son compensables los plazos fijos electrónicos ni los que tienen modalidades especiales como UVA, CER o precancelables.

En un escenario de tasas más bajas pero aún positivas, el plazo fijo sigue siendo una herramienta clásica y ordenada para el ahorro, siempre que se elija con criterio el banco que mejor remunera los pesos.