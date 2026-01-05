El Torneo Apertura 2026 tiene días y horarios confirmados para las primeras doce fechas.

La Liga Profesional de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer este lunes los días y horarios de las primeras doce fechas del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2026. El certamen comenzará el próximo jueves 22 de enero en una jornada que contará con cinco partidos: Aldosivi y Defensa y Justicia darán el puntapié inicial a las 17 horas en un duelo interzonal, Unión de Santa Fe vs. Platense y Banfield vs. Huracán harán lo propio a las 20, mientras que Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (Mza.) e Instituto de Córdoba vs. Vélez Sarsfield cierran a las 22:15.

Con Estudiantes de La Plata como último campeón, el campeonato tendrá un cronograma bastante ajustado debido al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 que comenzará el 11 de junio: tal es así que las primeras doce fechas se jugarán en apenas dos meses, con varios encuentros entre semana que demandarán un esfuerzo extra de los clubes, especialmente de aquellos que también tengan competencia a nivel internacional.

Por su parte, River Plate tendrá su debut el sábado 24 cuando visite a Barracas Central y Boca Juniors jugará el domingo 25 como local frente a Deportivo Riestra. Independiente enfrentará al 'Pincha' en el Estadio Libertadores de América el mismo día (viernes 23) que San Lorenzo oficiará como local contra Newell's Old Boys; por último, Racing viajará el sábado a La Plata para chocar contra Gimnasia. La fase regular del torneo está programa para que finalice en el último fin de semana de abril.

El cronograma de las dos primeras fechas del Torneo Apertura 2026

Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal).

20.00 Unión – Platense (Zona A).

20.00 Banfield – Huracán (Zona B).

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A).

22.15 Instituto – Vélez (Zona A).

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A).

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A).

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A).

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B).

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B).

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B).

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B).

Estudiantes, campeón del Clausura 2025, realizará su presentación en condición de visitante contra Independiente el viernes 23 de enero a las 20 horas.

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A).

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B).

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B).

Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A).

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A).

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A).

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B).

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A).

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal).

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B).

18.00 Racing – Rosario Central (Zona B).

20.00 River – Gimnasia (Zona B).

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A).

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A).

19.15 Lanús – Unión (Zona A).

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B).

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B).

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A).