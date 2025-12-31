La Asociación del Fútbol Argentino tomó una sorpresiva medida para evitar que los jugadores utilicen la patria potestad para irse del país y a otros clubes del exterior. La AFA anunció que todos aquellos que se vayan con este mecanismo estarán excluidos de las convocatorias a las selecciones juveniles. Se tomó a raíz de la situación de Lucas Scarlato, talento de River que se podría ir de esta manera.

De esta manera, el objetivo principal de esta resolución es proteger la fuerte inversión que realizan los clubes argentinos en la formación de sus talentos. Desde la dirigencia de la AFA explicaron que este proceso implica no solo el entrenamiento deportivo, sino también educación, contención psicológica y social, nutrición y valores. El encargado de sostener esto fue Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y responsable de las selecciones Sub 23 y Sub 20, quien detalló que esta decisión fue tomada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto con el Comité Ejecutivo.

De esta manera, el nuevo criterio se aplica a todos los futbolistas que utilicen la patria potestad para trasladarse fuera del país, y regirá en los próximos ciclos de convocatorias juveniles. La medida busca frenar la pérdida de talentos que abandonan los clubes argentinos sin vínculo profesional, una problemática que afecta directamente a las instituciones formadoras.

En el caso puntual de Scarlato, de 16 años y mediocampista ofensivo, River Plate confirmó que inició gestiones para que los clubes europeos a los que fue ofrecido no concreten su contratación. AC Milan, Roma y otros ocho clubes descartaron sumarlo a sus planteles. El joven, capitán de la Séptima División y habitual en selecciones juveniles, partirá en condición de libre hacia Italia, con interés inicial del Parma y contactos previos con el Inter.

Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo en River, comentó que la salida de Scarlato refleja una tendencia que ya afectó a otros talentos, como Thiago Geralnik, que se fue al Villarreal y hoy juega en Qatar. Rodríguez lamentó el rol de los representantes y padres en estas situaciones: “El nene quedó sujeto a lo que arreglan tanto el representante como sus padres”. Además, apuntó contra los intermediarios, a quienes responsabilizó por buscar su beneficio a costa de los clubes y la carrera de los jugadores.