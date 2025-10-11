Revelaron cómo será el cuerpo técnico de Boca tras la muerte de Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo causó sin dudas un fuerte impacto en Boca Juniors pensando no sólo en lo que será su ausencia, sino también en el cariño que generó en la gente. Si bien por decisión de la AFA el encuentro contra Barracas Central que tendría lugar este sábado 11 de octubre será reprogramado, el "Xeneize" tendrá que afrontar las últimas fechas del Torneo Clausura y ya está definido el cuerpo técnico que tomará las riendas. Por supuesto, afrontará dichas jornadas y, si clasifican, los playoffs para buscar el campeonato.

Entre esos compromisos estará nada más y nada menos que el Superclásico ante River Plate que se desarrollará en La Bombonera el fin de semana del domingo 9 de noviembre. Para este cotejo, Claudio Úbeda estará a cargo del plantel ocupando el lugar de "Miguelo" y contará con el habitual equipo con el que venía trabajando. Así lo comentó el colombiano Juvenal Rodríguez, entrañable amigo y compañero de Russo hasta antes de su deceso.

Cómo quedó conformado el cuerpo técnico de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

"Claudio va a ser el técnico, yo voy a estar como asistente seguramente hasta que termine el torneo. Ya después decidirá la directiva del club cuál es el camino. Estamos continuando con el legado de Miguel hasta diciembre", aseguró Rodríguez en una entrevista reciente brindada al ciclo VBar del medio Caracol Radio. De esta manera, confirmó que seguirán al frente del plantel para los 5 encuentros que restan de la primera fase y también si siguen adelante en el certamen al menos hasta que finalice el 2025.

Juvenal Rodríguez contó cómo seguirá el cuerpo técnico de Boca sin Russo

Por otro lado, el excompañero de "Miguelo" contó cómo fueron los días sin el propio DT en el predio y cómo no quería dejar de trabajar: "Con Claudio íbamos todos los días a contarle lo que hacíamos en los entrenamientos para que pudiera saber, lo hacíamos partícipe porque él era el técnico de Boca". A su vez, el colombiano aseguró que, si bien la familia del entrenador le pedía que se quedara, "se resistía a dejar el entrenamiento. Ya después decidió él terminar sus últimos días en su casa". "Ya me di cuenta que él quería dejar todo así, terminar siendo técnico de Boca", añadió.

El mensaje de Russo sobre el Mundial de Clubes mientras estaban en San Lorenzo

Una de las llamativas declaraciones de Juvenal Rodríguez en la nota fue que el propio "Miguelo" le anticipó que sería el DT del "Xeneize". "Me acuerdo que íbamos en la ruta yendo a Rosario y me dijo 'vamos a dirigir a Boca en el Mundial de Clubes'. Lo tenía súper claro, veía cosas donde otros no. Él quería terminar su último período de vida en Boca y los últimos meses fueron muy duros".

El fixture de Boca en el Torneo Clausura