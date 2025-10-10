Verón estalló contra Tapia por usar a Russo para atacar Estudiantes en un video de AFA

Un nuevo capítulo más de la pelea que emprendió Claudio "Chiqui" Tapia contra Estudiantes de la Plata. El mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino se escuda en el ente rector del fútbol argentino para atacar al equipo tetracampeón de América. Su última avanzada demuestra que los límites para él no existen porque cn el fin de realizar un homenaje Miguel Ángel Russo, se subió al reconocimiento popular y utilizó la imagen del fallecido director técnico para realizar un video en el que oculta que se formó y consagró campeón en Estudiantes además de haberlo dirigido. Juan Sebastián Verón le salió al cruce y le contestó con una declaración de Russo en la que reconocía su amor por el "Pincha".

En enfrentamiento entre Tapia y Verón viene desde hace tiempo e incluye intercambios verbales que tienen también como protagonista al tesorero de AFA y bravucón de redes sociales, Pablo Toviggino. En el verano los cruces fueron a raíz de la intención del exfutbolista de la Selección Argentina de poner en discusión el modelo de negocio del fútbol. De hecho fue Toviggino el que borró a Estudiantes del Comité de Ejecutivo de la AFA y desde entonces el vínculo está roto.

El anteúltimo episodio fue la semana pasada ante un más que polémico arbitraje de Nazareno Arasa junto con el encargado del VAR, José Carreras, en el partido entre Estudiantes y Brracas central. Una plancha clara de un jugador del equipo de Tapia no cobrada, libertad absoluta para que el hijo del exyerno de Hugo Moyano tome del cuello a Santiago Ascacibar y la frutilla del postre: un gol anulado cuando el trazado de líneas no arrojaban offside.

Ahora, Tapia lejos de calmar las aguas arremetió con un video homenaje llamado "Miguelo, un DT de la vida". Allí se escucha un mensaje recordando al entrenador y mostrando los valores y enseñanza de vida que pregonó. Las imágenes que acompañaban el guión lo muestran en su paso por Boca Juniors, Rosario Central, Vélez y San Lorenzo. Si bien pasó por muchos más, hay una omisión que no puede pasarse por alto que es la ausencia de Estudiantes de La Plata.

Russo debutó en Estudiantes de La Plata, club en el que ocupa el tercer lugar con mayores presencias con 435 partidos. Bajo la conducción de Carlos Salvador Bilardo, el exmediocampista se consagró campeón en el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. No solo eso, como DT ganó el Nacional B con el que Estudiantes regresó a la primera División en 1995 en tiempo récord.

Razones para incorporarlo en un homenaje de la AFA sobran. La AFA, que se supone debe ser imparcial y ponerse por encima de todos los clubes, es cooptada por Tapia para atacar a quienes no se somenten. Y Verón es uno de ellos. Enterado de la publicación, "La Brujita" se hizo escucha a través de su cuenta de Instragram de forma irónica.

"Les paso a la muchachada de AFA para que agreguen al video que hicieron porque se les pasó (sin querer creo) al club donde se formó, jugó y dirigió Miguel", disparó Verón. Ese fragmente es una entrevista que Russó le dio a TyC Sports y en donde reconoció: "En el 68 voy a ver Estudiantes - Vélez a cancha de Racing y ahí nace el amor mío con Estudiantes. Después todo lo que viví, todo lo que sentí. Me educó y me formó".