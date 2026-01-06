Vestcasa no solo consolida su lugar en el mercado porteño, sino que también sienta las bases para futuras sucursales.

Vestcasa, la reconocida cadena brasileña de artículos para el hogar, reforzó su presencia en la Ciudad de Buenos Aires con la apertura de una nueva mega tienda en el barrio de Barracas, en el sur porteño. Esta inauguración se suma al primer local que la marca abrió en Liniers, donde ya había generado gran revuelo por su propuesta de productos esenciales para el hogar a precios más bajos que el mercado tradicional.

Ahora, con un espacio de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, la nueva tienda permite ampliar la variedad de artículos y mejorar la experiencia de compra bajo un formato de autoservicio. La estrategia comercial de Vestcasa se basa en ofrecer desde textiles y organizadores hasta pequeños electrodomésticos, con un fuerte enfoque en promociones agresivas y alto volumen de ventas.

La clave para mantener precios competitivos está en su estructura productiva, ya que muchos productos son de fabricación propia o provienen directamente de plantas en la región y Asia, lo que elimina intermediarios y reduce costos. El desembarco de la marca en Argentina no fue casualidad.

Tras consolidarse en Brasil y Paraguay con numerosos locales, la empresa detectó una demanda clara en Buenos Aires: consumidores que buscan equipar o renovar su hogar sin gastar de más. Esta necesidad se confirmó con la apertura del primer local en Liniers, donde las filas para ingresar comenzaron antes del amanecer y las ventas récord agotaron productos en pocas horas.

En Barracas, la nueva tienda se ubica sobre una avenida con alto tránsito, lo que amplía el alcance hacia distintos puntos de la ciudad. Para la inauguración, Vestcasa prepara promociones y descuentos por tiempo limitado, una fórmula que ya demostró ser exitosa para atraer a un público diverso.

El surtido disponible en este nuevo local incluye artículos cotidianos para el hogar, productos de limpieza, organización, decoración y electrodomésticos pequeños. La propuesta no busca el lujo ni marcas premium, sino una combinación de funcionalidad, diseño simple y precios accesibles que responden a las necesidades reales de los consumidores.

