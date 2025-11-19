Este año se podrán adquirir regalos de Navidad a buen precio en los nuevos locales de Vestcasa en Buenos Aires.

Una empresa brasileña que ya tiene un local en Buenos Aires abrirá dos más en la zona del AMBA, lo que se convertirá en una opción perfecta para aquellos que buscan regalos de Navidad a precios económicos. Se trata de Vestcasa, una cadena que vende artículos para el hogar y es furor desde hace años.

La sede que ya existe se encuentra en el barrio de Liniers, mientras que la segunda sucursal de Vestcasa abrirá sus puertas en San Justo, a pocos minutos de Morón. Se trata de un espacio de 1.000 metros cuadrados que contará con estacionamiento propio, según informó el presidente de la empresa a iProfesional. La tercera apertura tendrá lugar en Parque Patricios y ambas inauguraciones están previstas para concretarse antes de Navidad.

La compañía no solo se expandió en Brasil, donde ya opera con más de un centenar de tiendas, sino que también logró una fuerte presencia en Paraguay. Allí suma otra gran cantidad de sucursales y una de ellas destaca especialmente en Ciudad del Este: un edificio de nueve niveles contando los subsuelos que funciona como un multiespacio comercial. "Nuestra idea es abrir un local en cada provincia argentina e ir creciendo de a poco, siempre con Vestcasa, no pensamos todavía en traer el formato Nuestra casa que es más pequeño. Necesitamos abrir más locales para poder importar más mercadería a buen precio, por eso continuaremos con nuestro plan de aperturas", agregó el CEO de la empresa.

En cuanto a los precios de los productos, ya se conocieron algunos de ellos: 4 cajas organizadoras plásticas a $4.900, cobredom matrimonial a $20.000, sillas Lisboa a $9.900, almohadas ecopluma y aloe vera antialérgicas por $14.900 y la mopa giratoria a $12.900. "Hay una población que no está pudiendo consumir, nosotros queremos llegar a ese público. Sabemos que con los precios que tenemos, porque somos fabricantes de productos de plástico y blanquería, aún pagando impuesto y nacionalizando los productos, hay margen para competir y salir al mercado con un precio muy atractivo", pronunció el presidente de la empresa.

Vestcasa es una buena opción para regalos de Navidad económicos.

Tipa para ahorrar en las compras navideñas