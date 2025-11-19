Una empresa brasileña que ya tiene un local en Buenos Aires abrirá dos más en la zona del AMBA, lo que se convertirá en una opción perfecta para aquellos que buscan regalos de Navidad a precios económicos. Se trata de Vestcasa, una cadena que vende artículos para el hogar y es furor desde hace años.
La sede que ya existe se encuentra en el barrio de Liniers, mientras que la segunda sucursal de Vestcasa abrirá sus puertas en San Justo, a pocos minutos de Morón. Se trata de un espacio de 1.000 metros cuadrados que contará con estacionamiento propio, según informó el presidente de la empresa a iProfesional. La tercera apertura tendrá lugar en Parque Patricios y ambas inauguraciones están previstas para concretarse antes de Navidad.
La compañía no solo se expandió en Brasil, donde ya opera con más de un centenar de tiendas, sino que también logró una fuerte presencia en Paraguay. Allí suma otra gran cantidad de sucursales y una de ellas destaca especialmente en Ciudad del Este: un edificio de nueve niveles contando los subsuelos que funciona como un multiespacio comercial. "Nuestra idea es abrir un local en cada provincia argentina e ir creciendo de a poco, siempre con Vestcasa, no pensamos todavía en traer el formato Nuestra casa que es más pequeño. Necesitamos abrir más locales para poder importar más mercadería a buen precio, por eso continuaremos con nuestro plan de aperturas", agregó el CEO de la empresa.
En cuanto a los precios de los productos, ya se conocieron algunos de ellos: 4 cajas organizadoras plásticas a $4.900, cobredom matrimonial a $20.000, sillas Lisboa a $9.900, almohadas ecopluma y aloe vera antialérgicas por $14.900 y la mopa giratoria a $12.900. "Hay una población que no está pudiendo consumir, nosotros queremos llegar a ese público. Sabemos que con los precios que tenemos, porque somos fabricantes de productos de plástico y blanquería, aún pagando impuesto y nacionalizando los productos, hay margen para competir y salir al mercado con un precio muy atractivo", pronunció el presidente de la empresa.
Tipa para ahorrar en las compras navideñas
Hacer una lista cerrada antes de salir: Definir qué regalas, a quién y cuánto querés gastar evita compras por impulso. Ir al supermercado o tienda con un plan reduce casi siempre el gasto final.
Comprar con anticipación: A medida que se acerca Navidad, los precios suben y la variedad baja. Comprar varias semanas antes permite aprovechar promociones y elegir con calma.
Aprovechar descuentos por pagos electrónicos: Bancos, billeteras virtuales y tarjetas suelen tener beneficios especiales. Antes de pagar, conviene revisar qué medio de pago ofrece mejor rebaja o reintegro.
Armar regalos grupales: En vez de comprar varios regalos pequeños, un único regalo entre varias personas puede ser más significativo y económico, además de simplificar la búsqueda.
Optar por regalos útiles y no decorativos: Regalar cosas que la persona realmente va a usar (como cuidado personal, cocina, plantas o accesorios prácticos) evita gastar en objetos que terminan guardados.
Hacer regalos caseros: Galletitas navideñas, frascos con mix para brownie, velas, adornos, mermeladas o plantas reproducidas en casa pueden ser regalos económicos y con un toque personal.
Usar envoltorios reciclados o simples: El papel especial, moños y cajas elevan el costo. Bolsas reutilizables, papel madera o diarios decorados con marcadores y ramitas pueden verse más lindos y costar menos.