Las comidas con azúcar y harinas son las típicas de los días lluviosos.

Las tortas fritas, los bizcochuelos de vainilla y los budines son algunas de las preparaciones típicas de todo día lluvioso. Además de ser recetas que se preparan con ingredientes económicos y que suelen estar en la alacena de todos, se trata de opciones fáciles y rápidas que se hace en un rato sin inconvenientes.

En los días de lluvia es común que se antojen tortas y budines porque ya es una tradición quedarse adentro comiendo algo rico y viendo una película o la televisión. El aroma a masa recién horneada genera un ambiente cálido en la casa, lo que da un mayor disfrute de estar adentro ante la imposibilidad de salir.

Otro motivo por el que estas recetas se preparan tanto en días de lluvia es que son recetas muy simples y accesibles. La mayoría de los budines y tortas requieren ingredientes básicos como harina, huevos, azúcar y manteca, y su preparación no demanda técnicas complejas.

Receta de bizcochuelo de vainilla clásico

Ingredientes

4 huevos

200 g de azúcar

200 g de harina 0000

1 cdita de esencia de vainilla

1 cdita de polvo de hornear

50 ml de leche (opcional, para hacerlo más húmedo)

Preparación

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté muy espumosa, clara y haya duplicado su volumen. Incorporar la esencia de vainilla y mezclar suavemente. Tamizar la harina con el polvo de hornear e incorporarlos a la mezcla con movimientos envolventes. Agregar la leche si se desea una textura más húmeda, integrando sin batir. Verter la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Hornear a 170 °C durante aproximadamente 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Budín de chocolate.

Receta de tortas fritas

Ingredientes

500 g de harina 000

2 cditas de sal

2 cditas de polvo de hornear (opcional)

50 g de manteca o grasa vacuna

200 ml de agua tibia (aprox.)

Aceite o grasa para freír

Preparación

Mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear en un bowl amplio. Agregar la manteca o grasa blanda y mezclar con los dedos hasta formar un arenado. Incorporar el agua tibia de a poco hasta obtener una masa suave y elástica. Amasar unos minutos y dejar descansar 15-20 minutos tapada. Cortar porciones, estirarlas en discos no muy finos y hacer un pequeño corte en el centro. Freír en aceite o grasa bien caliente hasta que se inflen y tomen color dorado. Escurrir sobre papel absorbente y servir tibias.

Bizcochuelo de vainilla.

Receta de budín de chocolate

Ingredientes

120 g de manteca blanda

180 g de azúcar

2 huevos

200 g de harina 0000

40 g de cacao amargo

1 cdita de polvo de hornear

1 cdita de esencia de vainilla

120 ml de leche

Preparación