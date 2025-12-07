Cerró otra empresa que trabajaba para Whirlpool y más trabajadores quedaron en la calle

Cerró una logística que trabajaba para Whirlpool.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei sigue causando estragos y una empresa logística cerró sus puertas y dejó a casi todos sus trabajadores en la calle.

Se trata de Translog, que contaba con un predio de 15 mil metros cuadrados en el parque Industrial de Pilar y que tras el anuncio del cierre despidió a 17 de los 20 empleados de la planta.

El cierre se debe a que la empresa montó este centro de distribución en Pilar en el 2022 para operar con los electrodomésticos producidos en el distrito por la empresa Whirlpool. Los productos iban de la fábrica al predio de la logística y de allí a las cadenas y supermercados.

Tras el cierre de la planta de la firma en Fátima, que dejó a 220 trabajadores sin su fuente de ingresos, esta empresa siguió por el mismo camino. En este caso, 17 empleados fueron despedidos y los tres restantes fueron reubicados en el centro de distribución que la firma tiene en Tigre.

Los trabajadores de la empresa contaron al medio Pilar a Diario que se llegaron a mover hasta 80 mil piezas por día y que, en el pico de actividad, hubo semanas en las que se trabajó los siete días.

Translog despidió a 17 de los 20 empleados.

Otros 38 puestos de trabajo en riesgo por el cierre de Whirlpool

Esto no es un caso aislado, sino que se suman a los 38 puestos de trabajo que corres riesgo en la firma Novax, también del parque industrial de Pilar. La firma cerró una línea producción que fabricaba casi la totalidad de las partes plásticas de los lavarropas de Whirlpool.

"Vamos a tener que tomar una decisión en lo inmediato. Queremos que afecte a la menor cantidad de gente que se pueda y que sea en las mejores condiciones", señaló el presidente de la empresa Máximo Donzino.

El empresario sostuvo que lo tomó por sorpresa “la decisión radical” de Whirlpool de cerrar definitivamente la fábrica, aunque admitió que “desde hace dos años la situación se venía complicando” debido a que "el negocio se había vuelto inviable por el cambio en las reglas de juego".

"La intención de producir para exportar a Brasil necesitaba de unas condiciones de competitividad que no estaban. Todos mirábamos para otro lado, pero sabíamos que estábamos en vía muerta", lamentó el presidente de Novax y reconoció que "es claro que nos sobra mucha gente" ante el cierre de Whirlpool.