Empresa de repuestos despidió trabajadores y cerró sus puertas.

En medio de la crisis económica generada por el gobierno libertario que encabeza el presidente Javier Milei, una importante fábrica de repuestos electrónicos anunció el cierre tras despedir a un grupo de trabajadores.

Por este motivo los empleados de Electropart realizaron un reclamo en la planta de Córdoba para pedir la vuelta a sus lugares de trabajo. Además, señalaron que la firma tomó esta decisión de un día para el otro y sin previo aviso.

La empresa despidió a ocho trabajadores, quienes denuncian que no los indemnizaron por lo cual los empleados, junto con el sindicato se juntaron en la puerta, para denunciar la situación y declarar el estado de asamblea permanente, ante la falta de respuestas por parte de los dueños.

Tras esto, la firma cerró sus puertas y el resto de los operarios no pudo cumplir con sus tareas. La empresa afirmó que quebró pero los trabajadores sostienen que no hubo ninguna presentación al respecto.

Los trabajadores declararon la asamblea permanente ante los despidos

"Una vez más, dentro del atropello patronal, 8 trabajadores fueron desvinculados abduciendo el artículo 247(despidos por causa de fuerza mayor) aunque en el Ministerio de Trabajo no hay nada", manifestó Roberto Colazo, secretario de Acción Social de la UOM Córdoba.

Ante esta situación, agregó: "Estamos a la espera de que el dueño se presente o abra el diálogo con nosotros. Estamos en asamblea permanente porque se decidió no abrir la fábrica, cerrar los portones y dejar las alarmas puestas".

"La empresa no abrió, los dueños dicen que están en quiebra. No sabemos la situación real porque no hay ninguna presentación en el Ministerio de Trabajo", sumó el dirigente gremial.

En ese contexto la cartera laboral de la provincia de Córdoba convocó una reunión entre las partes para este jueves, en la que los afectados esperan obtener alguna respuesta y donde van a pedir que se retome con los trabajos y se indemnice a los despedidos.

La compañía produce desde el 2000 el principal insumo de valor estratégico para empresas fabricantes de transformadores eléctricos y allí trabajan 20 personas: 16 de planta permanente y 4 del área administrativa, por lo cual el despido de 8 operarios marca una importante reducción dentro de la planta cordobesa.

El conflicto permanece abierto y desde el sector de los trabajadores aseguran que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta concreta por parte de los dueños de Electropart.