¿Hay paro de colectivos el 5 de diciembre? Qué se sabe hasta ahora y qué líneas adhieren

Qué líneas pueden adherirse al paro de colectivos de este viernes 5 de diciembre 2025.

Este jueves, el Gobierno Nacional sorprendió con un aumento en los subsidios al transporte público, una medida que puso en duda el paro de colectivos previsto para este viernes 5 de diciembre en el AMBA.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había confirmado el pasado miércoles que, si las empresas no pagaban el sueldo completo en tiempo y forma el jueves, iba a haber paro desde la medianoche del viernes. "Empresa que no paga, colectivo que no sale", advirtieron desde el sindicato.

Sin embargo, la Secretaría de Transporte actualizó la estructura de costos mediante la Resolución 86/2025, lo que permitirá destinar más fondos para que las empresas puedan afrontar los salarios. Las cámaras empresarias destacaron que "el reconocimiento oficial es un gran paso" y que ahora cuentan con los recursos para pagar el sueldo completo, aunque dudan que la plata llegue hoy mismo por trámites burocráticos.

Esta situación generó incertidumbre sobre si la UTA mantendrá la medida de fuerza o si dará un margen de tolerancia ante el retraso en el pago, sabiendo que el dinero llegará en los próximos días. Desde el sindicato señalaron que el paro podría no ser formal, sino una "abstención de tarea con presencia en los lugares de trabajo", y que si los sueldos se depositan durante el viernes, los colectivos podrían circular con normalidad.

Más de 100 líneas pueden adherirse al paro de colectivos en el AMBA.

Paro de colectivos mañana 5 de diciembre 2025: qué líneas pueden adherirse

En caso de que se confirme el paro de colectivos, más de 100 líneas nacionales que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano bonaerense se adherirían a la medida de fuerza.

Además, entre las rutas que podrían suspenderse están las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22 y 24.

Cómo se agravó el conflicto por el transporte público

Hace dos semanas, la situación se complicó cuando las empresas avisaron que tendrían que pagar sueldos y medio aguinaldo en cuotas. Además, tanto las empresas como el sindicato coinciden en que no hay posibilidad legal de que la Secretaría de Trabajo dicte conciliación obligatoria, ya que no están en una negociación paritaria sino en un incumplimiento de acuerdos previos.

Hasta ayer, el Gobierno mantenía que "las empresas de colectivo cuentan con todas las herramientas para poder afrontar sus sueldos y aguinaldos" y que "el aumento del boleto no hace que pongas menos de subsidio. Al aumentar tarifa dependen más de tarifa y menos de subsidio. Pero mantuvimos los subsidios".

En las últimas semanas, el boleto sufrió dos aumentos importantes: el 17 de noviembre, un 9,7% en las líneas nacionales que cruzan entre CABA y el Conurbano, y el 1º de diciembre, un 14% en las líneas dentro de municipios bonaerenses del AMBA y un 4,3% en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las empresas explican que estas subas no actualizaron la estructura de costos, por lo que provocaron una baja equivalente en los subsidios.

La decisión de incrementar los fondos destinados al transporte público genera sorpresa porque se distancia del plan acordado con el FMI, que contemplaba una reducción gradual de subsidios tras las elecciones, como ya ocurrió con la luz y el gas. Este cambio busca evitar la conflictividad social en un momento clave.