Colectivos: el Gobierno aumentó los subsidios y desinfla el paro del viernes

En un giro sorpresivo, el Gobierno Nacional resolvió este jueves aumentar los subsidios a los colectivos en el AMBA, tal como reclamaban las empresas, lo que pone en duda el paro anunciado por la UTA para este viernes en caso de que hoy se pague el sueldo en cuotas.

Así lo hizo la Secretaría de Transporte mediante la Resolución 86/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, por la cual actualizó la estructura de costos, utilizada para estimar la cantidad de subsidios necesarios para el funcionamiento de las líneas de colectivo. La misma se mantenía congelada desde julio, pero ahora fue renovada tanto para diciembre como retroactivamente a noviembre.

Según estiman las cámaras del transporte, el aumento de los subsidios es de alrededor de un 15%. Esto supone un cambio de política inesperado por parte del Poder Ejecutivo, que hasta ayer alegaba que "las empresas de colectivo cuentan con todas las herramientas para poder afrontar sus sueldos y aguinaldos" en tiempo y forma, según habían afirmado fuentes oficiales a El Destape.

Frente a la novedad, las cámaras destacan que "el reconocimiento oficial es un gran paso" y resaltan que estarán los fondos para pagar el sueldo completo. Sin embargo, si bien las empresas son optimistas acerca de que el giro de los subsidios extra ocurra en los próximos días, dudan de que, por los tiempos burocráticos, la plata pueda llegar hoy mismo.

Por parte del Gobierno, la decisión de aumentar los fondos destinados a los colectivos resulta sorpresiva porque implica distanciarse del objetivo acordado con el FMI, ya que el acuerdo firmado este año suponía que una de las reformas estructurales pautadas para después de las elecciones era el avance en la quita de subsidios, tal como hizo la semana pasada con la luz y el gas.

La decisión de la UTA

Por lo tanto, las cámaras entienden que ahora el paro dependerá de si la UTA tendrá o no cierto margen de tolerancia en caso de que a la medianoche no se hayan abonado los sueldos completos, a sabiendas de que se podrán pagar en los próximos días. El Destape se comunicó con fuentes del sindicato para conocer si hubo cambios en su postura, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota. Hasta ayer, el gremio advertía que, a partir de las 00 del viernes, "empresa que no paga, colectivo que no sale"

Esta sería la única solución posible, dado que tanto las empresas como el sindicato asumen que no hay posibilidad de que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, porque, legalmente, ésta solo es posible cuando se está en instancia de negociación paritaria. En este caso, en cambio, se trata de un posible incumplimiento de lo ya negociado.

De hecho, la UTA considera que la medida de fuerza no consistiría formalmente en un paro, sino que sería "una abstención de tarea con presencia en los lugares de trabajo", señalaron ayer desde el sindicato. Es decir que si los sueldos completos fueran depositados durante el transcurso de la misma jornada del viernes, los colectivos estarán en condiciones de salir a funcionar.