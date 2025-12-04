Esta es la función del aire acondicionado que muchos desconocen, pero es la única que sirve para pagar menos de luz

Esta es la función del aire acondicionado que muchos desconocen, pero es única que sirve para pagar menos de luz.

En los días de calor intenso, el aire acondicionado se convierte en un aliado indispensable. Sin embargo, al momento de usarlo solemos concentrarnos solo en dos factores: cuántas horas está encendido y qué temperatura elegimos para evitar consumos excesivos. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto: un botón del control remoto que puede mejorar notablemente el rendimiento del equipo.

Se trata del modo “Dry” o “Seco”, una función que casi nadie utiliza, pero que resulta clave para optimizar el funcionamiento del aire, ahorrar energía y lograr un ambiente mucho más confortable, especialmente cuando el calor viene acompañado de humedad. En la mayoría de los controles aparece identificado con ese nombre o con un símbolo de gota.

A diferencia del modo frío tradicional, su objetivo no es enfriar el ambiente, sino reducir la humedad del aire. Y ese simple cambio puede hacer que el clima interior se sienta más fresco sin necesidad de bajar la temperatura al mínimo. En zonas húmedas, esta función puede marcar la diferencia entre una casa sofocante y un ambiente verdaderamente confortable.

Cuáles son los beneficios del modo Dry en el aire acondicionado