Esta es la función del aire acondicionado que muchos desconocen, pero es la única que sirve para pagar menos de luz

En los días de calor intenso, el aire acondicionado se convierte en un aliado indispensable. Sin embargo, al momento de usarlo solemos concentrarnos solo en dos factores: cuántas horas está encendido y qué temperatura elegimos para evitar consumos excesivos. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto: un botón del control remoto que puede mejorar notablemente el rendimiento del equipo.
Se trata del modo “Dry” o “Seco”, una función que casi nadie utiliza, pero que resulta clave para optimizar el funcionamiento del aire, ahorrar energía y lograr un ambiente mucho más confortable, especialmente cuando el calor viene acompañado de humedad. En la mayoría de los controles aparece identificado con ese nombre o con un símbolo de gota.
A diferencia del modo frío tradicional, su objetivo no es enfriar el ambiente, sino reducir la humedad del aire. Y ese simple cambio puede hacer que el clima interior se sienta más fresco sin necesidad de bajar la temperatura al mínimo. En zonas húmedas, esta función puede marcar la diferencia entre una casa sofocante y un ambiente verdaderamente confortable.
Cuáles son los beneficios del modo Dry en el aire acondicionado
Reduce la humedad ambiental: El aire húmedo se percibe más pesado y caluroso. Al activar este modo, el equipo trabaja a baja potencia y extrae la humedad, lo que genera una sensación térmica mucho más agradable sin necesidad de enfriar tanto.
- Ahorra energía eléctrica: Como no está enfriando de forma constante, sino alternando ciclos para deshumidificar, el consumo es notablemente menor que en el modo frío.
- Evita el exceso de frío: Es ideal para quienes se enfrían rápido o no toleran el chorro directo del aire, pero aun así necesitan alivio del calor o de la pesadez ambiental.
- Protege el aire acondicionado: Un ambiente menos húmedo reduce la formación de hongos, malos olores y condensación interna, lo que ayuda a preservar el estado del equipo.
- Mejora la calidad del aire: Al bajar la humedad, también disminuye la presencia de ácaros, moho y microorganismos típicos de los climas húmedos, lo que favorece un ambiente más saludable.