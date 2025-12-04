Quiénes conducen el sorteo del Mundial 2026, con Rio Ferdinand, Shaquille O’Neal y Tom Brady como estrellas

El sorteo del Mundial 2026 se realiza este viernes 5 de diciembre del 2025, desde las 14 horas de Argentina, y estará liderado por leyendas del deporte para sumar más emoción y mística a la gran ceremonia. La estrella elegida por la FIFA para conducirlo será el exfutbolista inglés Rio Ferdinand.

El excapitán de la selección inglesa de fútbol es uno de los defensores más destacados de su generación. "Dirigir este histórico sorteo es un honor increíble. Cuando era futbolista, soñaba con jugar Mundiales. Ahora, estoy agradecido de desempeñar una función distinta, pero también muy especial, con la ayuda de un magnífico elenco", expresó el excapitán, de acuerdo a un comunicado de FIFA.

Rio Ferdinand encabezará a las estrellas del deporte que estarán presentes en el sorteo del Mundial 2026

¿Quiénes acompañarán a Río Ferdinand en el sorteo del Mundial 2026?

Si bien el sorteo lo dirigirá Ferdinand, el exfutbolista contará con la ayuda de la galardonada presentadora internacional Samantha Johnson, que será la co-conductora. Además, habrá estrellas de diferentes deportes sobre el escenario, desde referentes del fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y hasta del hockey sobre hielo. Estarán presentes:

Tom Brady, el siete veces campeón de la Super Bowl de la NFL.

el siete veces campeón de la Super Bowl de la NFL. Wayne Gretzky , miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley.

, miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley. Aaron Judge , jugador de béisbol de los New York Yankees, que ha sido elegido en siete ocasiones para el equipo ideal de la MLB.

, jugador de béisbol de los New York Yankees, que ha sido elegido en siete ocasiones para el equipo ideal de la MLB. Shaquille O’Neal, miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeón de la NBA, ejercerán de asistentes del sorteo.

El objetivo es vincular el gran evento mundialista con otros deportes populares en Estados Unidos. Al respecto, Tom Brady manifestó: "Formar parte del sorteo final de la Copa Mundial es un honor inmenso. Un evento mundial de esta magnitud es el sueño de cualquier atleta". "Me entusiasma poder ayudar a definir el rumbo de un torneo que une al mundo como ningún otro", expresó.

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. y comenzará a las 14 horas de Argentina, Uruguay y Chile. Se trata de una ceremonia diferente tras la ampliación a 48 selecciones, un cambio histórico en el torno de fútbol más importante.

La conducción estará a cargo de tres personalidades reconocidas mundialmente: Heidi Klum, supermodelo y ganadora del Emmy, Kevin Hart, uno de los comediantes y actores más exitosos de su generación, y Danny Ramírez, actor y productor que aportará el sello de Hollywood a la ceremonia.

Durante el evento habrá diferentes shows musicales de grandes artistas reconocidos a nivel mundial. Andrea Bocelli, el tenor italiano considerado una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a Robbie Williams, la superestrella británica del pop que es embajador musical de la FIFA, junto a la cantante estadounidense Nicole Scherzinger.

El cierre del sorteo estará a cargo de la banda estadounidense Village People, con su emblemático tema YMCA. La elección de esta banda llamó la atención ya que fue uno de los himnos de la campaña presidencial de Donald Trump y se usó en su ceremonia de investidura a principios de 2025.