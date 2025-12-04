Beto Casella estalló y contó toda la verdad sobre su renuncia a El Nueve: "No es".

Tras confirmar su salida de El Nueve luego de 20 años de éxito, Beto Casella decidió romper el silencio sobre las razones profundas que motivaron su drástica decisión. Lejos de ser un capricho o una simple oferta económica, el conductor de Bendita expuso un desgaste en la relación cotidiana con el canal.

Sin entrar en guerras abiertas ni dar nombres propios, Beto Casella fue contundente al explicar que el ambiente de trabajo se había deteriorado. "Se dieron unas circunstancias que habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a día para el trabajo", reveló el conductor. Esta confesión confirma los rumores de tensión interna que circulaban hace meses.

Para Casella, la prioridad hoy pasa por el bienestar emocional: "Uno busca trabajar feliz. Es lo que uno va a buscar, un nuevo lugar donde se pueda trabajar...".

El conductor quiso dejar en claro que abandonar la pantalla de El Nueve fue un proceso doloroso y meditado. "No es una decisión que tome alegremente", aseguró, subrayando el peso de dejar una casa que lo albergó durante dos décadas. A pesar del conflicto, mantuvo las formas: "No tengo nada para decir en este momento contra el canal, por supuesto".

El futuro del equipo: "Nos vamos a un canal colega"

Uno de los puntos más importantes de su descargo fue la confirmación de su destino y de algunos sus panelistas. "Nos vamos a un canal colega, que tampoco es el lugar para mencionarlo ahora", dijo, en clara referencia a América TV. Y llevó tranquilidad a su staff: "Supongo que algunos colegas y compañeras que todos los días están conmigo también, porque somos un grupo muy unido, se vendrán conmigo".