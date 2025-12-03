Brutal crimen de un menor de 10 años en Tucumán: qué dicen los primeros resultados de autopsia

En los últimos días la provincia de Tucumán conmovió a todo el país tras conocerse la noticia de la muerte por estrangulamiento de un niño de 10 años. El principal sospechoso, que ya se encuentra detenido en un centro de salud mental, es un adolescente de 16 años, amigo del hermano del menor fallecido.

Ahora las autoridades dieron a conocer el informe preliminar de la autopsia, que había sido solicitada por la Fiscalía anteriormente para determinar qué le pasó al menor de edad que ocasionó su fallecimiento.

El informe preliminar de la autopsia

Mientras se esperan resultados de otras pericias para precisar aspectos técnicos de lo acontecido, el informe preliminar de la autopsia aseguró que el menor murió durante la madrugada por estrangulamiento manual. El caso quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo.

La jueza Judith Solórzano encabezó una audiencia para abordar la situación procesal del principal sospechoso, en la que ordenó la conformación de una junta médica interdisciplinaria que evalúe la imputabilidad del adolescente de 16 años. Uno de los análisis médicos forenses señaló que el acusado comprende la realidad y no registra alteraciones psíquicas que lo aparten de sus facultades.

Además el Tribunal recomendó la realización de estudios complementarios a realizarse por un equipo de médicos, psiquiatras y psicólogos, con un plazo de 15 días. Mientras tanto, el acusado permanecerá alojado en el hospital de Salud Mental Infantojuvenil Obarrio de Tucumán.

El fiscal a cargo también solicito que los hermanos de la víctima, que tienen 11 y 15 años, presten declaración testimonial en Cámara Gesell.

El presunto homicida tiene 16 años

En la vivienda de Paraguay al 100, la víctima vivía junto a su tío abuelo y sus dos hermanos. El adolescente de 16 era amigo de los tres niños y "se quedaba a dormir en la casa de los chicos”, contó su hermana.

En la madrugada del domingo, el acusado regresó a su casa y le contó a su madre que había cometido un error. Después llamó a la Policía y junto a los efectivos se dirigieron a la casa de la víctima.

El fiscal ordenó su traslado a un Centro de Admisión y Derivación para adolescentes en situación de conflicto con la ley penal. La familia aseguró que el adolescente se encontraba bajo tratamiento psicológico y que había atravesado episodios de angustia, aunque nunca había tenido conductas violentas.

La hermana contó que cuando el adolescente llegó a su casa aquella madrugada abrazó a su mamá y le pidió perdón. También dijo que le mandó mensajes a una tía que vive en Buenos Aires, expresando disculpas e intenciones suicidas. “Lo último que me mandó fue un mensaje a mí diciéndome que nos vayamos a vivir a otro lado”, sintetizó.