Rusia bloquea acceso a la plataforma estadounidense de juegos infantiles Roblox

Rusia ha bloqueado el acceso a la plataforma estadounidense de juegos infantiles Roblox, acusándola de distribuir material extremista y "propaganda LGBT".

Al anunciar la medida el miércoles, el organismo de control de las comunicaciones Roskomnadzor dijo que Roblox está "plagado de contenidos inapropiados que pueden afectar negativamente al desarrollo espiritual y moral de los niños".

Roblox Corp no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Roblox, que tuvo un promedio de 151,5 millones de usuarios activos diarios en el tercer trimestre de este año, ha sido prohibido por varios países, entre ellos Irak y Turquía, debido a la preocupación por los depredadores que explotan la plataforma para abusar de niños.

La empresa afirma en su sitio web que se compromete rigurosamente a mantener la seguridad de los usuarios, entre otras cosas mediante herramientas de inteligencia artificial, equipos de moderación y la colaboración con las fuerzas del orden y expertos en seguridad infantil.

Roskomnadzor lleva mucho tiempo restringiendo el acceso a medios de comunicación y plataformas tecnológicas occidentales que considera que albergan contenidos que infringen la legislación rusa.

El año pasado, la aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo suprimió las referencias a lo que Rusia denomina "relaciones sexuales no tradicionales" tras recibir una advertencia del organismo de control sobre la publicación de contenidos LGBT.

En agosto de este año, Rusia empezó a limitar algunas llamadas en WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, y en Telegram, acusando a las plataformas de propiedad extranjera de negarse a compartir información con las fuerzas de seguridad en casos de fraude y terrorismo. Roskomnadzor amenazó la semana pasada con bloquear WhatsApp por completo.

Con información de Reuters