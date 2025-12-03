Sorteo Mundial 2026: Por qué Bolivia juega dos partidos de repechaje para la Copa del Mundo

La Selección de Bolivia sueña con jugar el mundial 2026.

Bolivia sueña en grande. Cree en sus posibilidades de volver a jugar un mundial tras 32 largos años, en donde pasó por todo tipo de penurias. Históricamente considerada una de las selecciones más débiles de Conmebol, pero la cual pudo llegar a un séptimo puesto que le permite jugar el repechaje del mundial 2026, que se disputará de forma bastante diferente a cómo se venía jugando en las últimas ediciones.

El conjunto sudamericano logró hacerse fuerte en el estadio de El Alto, a 4200 metros de altura. Y consiguió una meritoria victoria en condición de visitante frente a Chile, lo que le permitió ganarle la pulseada a Venezuela para quedarse con este medio cupo. Y aprovechar lo que ha sido una muy mala eliminatoria tanto para el conjunto chileno como para Perú, rivales que no pudieron siquiera estar cerca del séptimo puesto.

Cómo es el formato de partidos que tiene que jugar Bolivia

Bolivia disputará un repechaje internacional junto a otras cinco selecciones: Jamaica y Surinam por la Concacaf, Irak por Asia, República del Congo por África y Nueva Caledonia por Oceanía. La particularidad que tiene esta competencia es que algunos equipos deberán disputar dos partidos y habrá dos equipos que solo deberán jugar un encuentro, que son República del Congo e Irak. La razón es que son los dos equipos mejor posicionados en el raking FIFA. Al no estar entre las dos mejores selecciones rankeadas, Bolvia debe jugar un partido más. Es decir, desde las semifinales.

Cuál es el camino de Bolivia

Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo por las semifinales.

De ganar, jugará frente a Irak la clasificación al próximo mundial de fútbol.

Cómo le fue a Bolivia en los mundiales

Bolivia jugó tres mundiales a lo largo de su historia y fueron los de Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994. Este último es al único que fue mediante un proceso de eliminatorias, en una histórica clasificación donde logró dejar afuera nada más ni nada menos que al seleccionado uruguayo y puso en riesgo la clasificación de los brasileños, que recién puso cerrar su ingreso al mundial en la última fecha dejando afuera a los charrúas. Vestían la camiseta verde los históricos Marco "El Diablo" Echeverry y Erwin "Platini" Sánchez, entre otros.

La histórica selección boliviana que clasificó al mundial 1994.

En cuanto a sus partidos mundialistas, en 1930 cayó por 4 a 0 tanto con Brasil como con Yoguslavia. En 1950 jugó un solo encuentro donde sufrió una abultada derrota contra Uruguay por 8 a 0 y en EEUU 1994 realizó su mejor actuación, aunque tampoco logró pasar fase de grupos, con derrota por la mínima 1 a 0 contra Alemania (en una muy buena actuación), empate sin goles contra Corea del Sur y derrota 3 a 1 frente a España.