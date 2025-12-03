De qué trata "Heated Rivalry", la serie LGBTIQ+ de HBO Max

"Heated Rivalry", miniserie en HBO Max.

Heated Rivalry (traducida en español como Rivalidad intensa) es una miniserie canadiense sobre romance deportivo, disponible en HBO Max. Fue creada, escrita y dirigida por Jacob Tierney conocido por actuar y dirigir proyectos televisivos. La historia de la serie se centra en dos estrellas del hockey profesional: Shane Hollander (interpretado por Hudson Williams) e Ilya Rozanov (interpretado por Connor Storrie), quienes públicamente se presentan como rivales, pues son dos talentos que compiten en la liga profesional de hockey.

Sin embargo, su relación es mucho más compleja: tras un encuentro fortuito en sus primeros años como novatos, Shane e Ilya inician un romance secreto que durará años. Esa tensión entre su vida pública: carreras, presión y fama; y su vínculo privado, genera el conflicto central de la trama. Durante los ocho años que abarca la narrativa, ambos persiguen la gloria en la pista mientras lidian con sus propios deseos, miedos, identidad y sentimientos. La pregunta latente es: ¿puede sobrevivir el amor en un mundo tan competitivo y expuesto como el hockey profesional?

Del libro a la pantalla: "Game Changers" y "Heated Rivalry"

La serie se basa en la saga de novelas Game Changers, de la autora Rachel Reid. En particular, Heated Rivalry adapta el libro homónimo (y en parte el primero de la saga) para trasladar al audiovisual la historia de amorío, los secretos, el éxito deportivo y el conflicto interno de los personajes.

En el libro la historia es precisamente el desarrollo del amor entre dos jugadores de hockey que, aunque inicialmente son rivales feroces, descubren una atracción mutua que ponen a prueba su moral, su reputación y sus ambiciones.

"Heated Rivalry": póster de serie / portada de libro

El foco de Heated Rivalry está en la relación romántica y sexual entre Shane e Ila, lo que la inscribe como romance LGBTQ+. La serie y el libro abordan temas como la identidad, la aceptación personal, las tensiones entre fama y secreto, y el estigma social que aún puede rodear a los atletas queer en deportes altamente masculinos como el hockey.

La recepción inicial entre crítica y audiencia ha sido positiva: muchos destacan el “honesto retrato queer”, la química entre los protagonistas y la valentía de mostrar intimidad sin minimizarla, al mismo tiempo que respetan la complejidad emocional de los personajes.

Elenco de "Heated Rivalry"

La serie es original de Canadá y está producida por Accent Aigu Entertainment junto a Bell Media. Entre los principales actores y personajes destacan:

Hudson Williams y Connor Storrie.