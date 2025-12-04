Dónde ver online el sorteo del Mundial 2026: por qué descargar Xuper TV para seguirlo en vivo tiene muchos riesgos

Sorteo de grupos para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Estando a pocas horas del esperado sorteo de los grupos del Mundial 2026 de fútbol, muchos usuarios buscan alternativas para verlo en vivo y de manera gratuita. El evento, organizado por la FIFA, se celebrará el 5 de diciembre de 2025 y definirá cómo quedarán conformados los grupos del torneo, que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá. Como cada edición, el sorteo no solo ordena el calendario deportivo: también marca el inicio del clima mundialista, con especulaciones, análisis y expectativas alrededor de los cruces que se confirmarán.

En este contexto, muchos usuarios empiezan a buscar aplicaciones o sitios alternativos para ver el evento sin pagar. Sin embargo, descargar Xuper TV: una app que circula por redes y foros sin garantías oficiales, puede resultar riesgoso. La tentación de acceder a transmisiones gratuitas puede llevar a plataformas no verificadas, pero esta opción no es recomendable, especialmente cuando existen alternativas legales, seguras y, en varios casos, también gratuitas.

Riesgos de descargar Xuper TV

Malware o virus: aplicaciones no oficiales pueden incluir software malicioso que robe información personal o dañe el dispositivo.

aplicaciones no oficiales pueden incluir software malicioso que robe información personal o dañe el dispositivo. Robo de datos: muchas apps piratas solicitan permisos excesivos que permiten acceder a contactos, fotos o contraseñas.

muchas apps piratas solicitan permisos excesivos que permiten acceder a contactos, fotos o contraseñas. Publicidad intrusiva: suelen estar cargadas de anuncios agresivos que pueden redirigir a sitios peligrosos.

suelen estar cargadas de anuncios agresivos que pueden redirigir a sitios peligrosos. Posibles estafas: algunas piden “verificación” o pagos mínimos que terminan siendo fraudes.

algunas piden “verificación” o pagos mínimos que terminan siendo fraudes. Inestabilidad y cortes constantes: las transmisiones ilegales suelen caerse, congelarse o no funcionar directamente.

Copa Mundial de Fútbol 2026.

Opciones para ver el sorteo del Mundial 2026

Una de las opciones más confiables y populares para seguir el sorteo es FIFA+, la plataforma oficial de la FIFA que transmitirá el evento sin costo y con calidad garantizada. Además, en Argentina también se puede recurrir a señales deportivas con transmisión legal, como DirecTV Sports o TyC Sports, que suelen cubrir este tipo de acontecimientos de alto interés. Otra alternativa internacional, aunque con planes pagos, es DAZN, que a menudo ofrece pruebas o accesos promocionales según la región.

Frente a estas plataformas verificadas, Xuper TV no cuenta con respaldo oficial ni garantías de seguridad, lo que la convierte en una opción riesgosa. Además, su descarga suele requerir habilitar permisos especiales o instalar archivos desde repositorios no confiables, algo que puede comprometer al dispositivo del usuario.