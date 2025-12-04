Shock total en El Nueve: una figura histórica del canal renunció en vivo.

La noche del miércoles quedará marcada como el fin de una era en la televisión argentina. En medio de la emisión habitual, una de las figuras más emblemáticas de El Nueve pidió un minuto de aire para comunicar una decisión que dejó helados a los televidentes.

Beto Casella tomó la palabra en Bendita para anunciar lo que era un rumor a voces. "Me tomo un minuto para decirles esto que, por supuesto, no es nada fácil", arrancó visiblemente movilizado. El conductor fue concreto con los plazos: "El próximo 19 de diciembre, de acá a más o menos 15 días, será el último programa que yo haga desde esta pantalla... Después de 20 años".

"No es una decisión que tome alegremente", expresó Casella y añadió: "Se dieron unas circunstancias que habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a día para el trabajo, y uno busca trabajar feliz".

Los que acompañarán a Beto Casella a América TV

Si bien evitó nombrar explícitamente a América TV por cuestiones contractuales, Casella confirmó su desembarco en otra señal. "Nos vamos a un canal colega, que tampoco es el lugar para mencionarlo ahora", explicó.

Beto Casella confirmó que se va de Bendita y El Nueve.

Además, dejó en claro que no se va solo: "Supongo que algunos colegas y compañeras que todos los días están conmigo también, porque somos un grupo muy unido, se vendrán conmigo". Beto cerró su mensaje agradeciendo a la audiencia: "Son conmovedores. Hasta el 19 de diciembre estamos".