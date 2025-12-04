Las ventas y la producción de 0km se hundió 20% mensual en promedio en noviembre

En el marco de una economía que no levanta, un dólar atrasado que favorece la importación y de una fuerte caída en el ingreso de los hogares, la industria automotriz local no repunta. Es el sector industrial más dinámico, junto con la Construcción, de la economía y está lejos de recuperar al menos parte de lo perdido durante la recesión del año pasado --mientras se ingresa a una nueva fase este año--. Las cifras de producción, ventas a concesionarios propios y exportación no solo no logran acumular una remontada respecto del año pasado, sino que desde mediados de año pierden contra su mes previo en su mayoría.

El Gobierno celebra haber zafado, en los números retocados del INDEC, al menos, de su segunda recesión técnica al informar en febrero una mejora de la actividad económica del 0,5 por ciento. Sin embargo, el promedio del noveno mes del año se sustentó en un desempeño extraordinario del sector financiero, mientras que el resto de las actividades se mantiene por debajo de los niveles previo a la asunción de la administración libertaria.

La actividad industrial en octubre se mantiene en un estado de contracción significativo, situándose aproximadamente un 10 por ciento por debajo de los niveles registrados en los períodos previos a la asunción de la gestión actual (2022 y 2023). Entre los sectores más afectados, se encuentra el automotor.

Los datos sobre ruedas

De acuerdo con el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción en noviembre fue de 37.961 vehículos, 19,6 por ciento menos respecto de octubre y 29,3 por ciento menos en comparación con el mismo mes del 2024. Por su parte, las terminales automotrices exportaron 31.248 unidades, 5,5 por ciento más en su comparación con el mes anterior, y 3,1 por ciento menos respecto del volumen que se contabilizó en noviembre del año pasado. En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 35.249 vehículos en noviembre, 21,3 por ciento menos comparado con el desempeño de octubre, y 12,1 por ciento por debajo de los volúmenes de noviembre del 2024.

Con 18 días hábiles de actividad, cuatro jornadas menos que el mes anterior, las terminales automotrices produjeron 37.961 unidades en noviembre, lo que se tradujo en una baja de 19,6 por ciento respecto del mes precedente y una baja de 29,3 por ciento frente a noviembre de 2024.

En el acumulado de los once meses transcurridos del 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, cifra que se ubica apenas 0,9 por ciento por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (468.553 unidades). Este comportamiento refleja una estabilidad relativa en la producción anual, pese a la volatilidad de algunos indicadores mensuales.

En materia de comercio exterior, las terminales exportaron en noviembre 31.248 vehículos, lo que representó una mejora de 5,5 % respecto de octubre y una baja de 3,1 % en la comparación interanual. El volumen acumulado de envíos entre enero y noviembre se ubicó en 260.681 unidades, un 9,5 % menos que en 2024.

“La industria automotriz argentina cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas. La menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado, influyeron en el desempeño mensual de la producción. Aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”, explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa.

El directivo remarcó que como se destaca en la agenda de trabajo de la entidad, el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros”. “Por el modelo exportador de nuestra industria seguimos haciendo foco en la necesidad de avanzar en la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”, agregó.

En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó 35.249 unidades a su red de concesionarios, 21,3 por ciento menos si se compara con las entregas de octubre y 12,1 por ciento menos si la comparación es con noviembre del año pasado. De enero a noviembre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9 por ciento respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024. Este aumento evidencia una significativa recuperación del canal mayorista, impulsada por una recomposición de la oferta, programas comerciales y la recuperación que registraron las herramientas de financiamiento.