Alerta amarilla por tormentas: una por una, las 9 provincias afectadas

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la jornada de este jueves será la más calurosa de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A su vez, alertó sobre fuertes tormentas en 9 provincias y calor extremo en otras regiones del país.

Según el SMN, durante el día jueves el cielo en el AMBA estará despejado durante toda la mañana alcanzando una temperatura de 26°C. Para la tarde ascenderá a los 35°C aproximadamente con el cielo ligeramente nublado y la temperatura bajará hacia la noche, rondando los 28°C.

Cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

El viernes el calor continuará en el AMBA, ya que según el SMN se espera una máxima de 34° y una mínima de 23°C. No existe riesgo de precipitaciones y el cielo permanecerá levemente nublado durante la jornada.

“A lo largo de la jornada del jueves comienza a consolidarse un escenario de temperaturas notablemente superiores a los promedios habituales para esta época del año en la franja central del país", expresaron desde el sitio especializado en meteorología Meteored.

"La combinación de viento persistente del sector norte y escasa cobertura nubosa permite un rápido y sostenido ascenso térmico. Aunque hoy aún no se observan los valores más extremos, el incremento continuará durante los próximos días y será especialmente marcado entre el jueves y el viernes“, puntualizaron desde Meteored.

De cara al fin de semana, el SMN anticipó que en el AMBA las temperaturas serán muy cálidas y con pleno sol. Los valores rondarán entre los 28°C y los 18°C y el sábado a la tarde habrá una mínima chance de precipitaciones.

Alertas amarillas por tormentas: qué provincias se verán afectadas

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas que rigen desde hoy en la zona cordillerana norte, que comprende las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires. Desde la entidad en estos casos se recomienda:

No sacar la basura.

Retirar los objetos que puedan impedir que el agua se escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento a la eventual caída de granizo.

Informarse por autoridades oficiales.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, en Santa Cruz rige una alerta amarilla por fuertes vientos. Desde el SMN piden que la población asegure los elementos que puedan volarse en medio del temporal y que evite actividades al aire libre.

Alerta amarilla por calor extremo

En la región centro y en el este de Córdoba el alerta emitido por el SMN es amarillo y por temperaturas extremas de calor. Afecta principalmente a la ciudad de Córdoba, a Cosquín, a San Francisco, a la localidad de Alta Gracia y a Jesús María, entre otras.

Este tipo de alertas sugieren cuidados especiales para la salud “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas y mayores de 65 años con enfermedades crónicas” a los que estar expuestos a las altas temperaturas puede resultarles peligroso. Desde el SMN recomiendan: