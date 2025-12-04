Intento de femicidio en Chaco: detuvieron a un hombre acusado de atacar a puñaladas a su pareja y a su hijo de 4 años

La Policía del Chaco detuvo durante la madrugada de este jueves a Pablo Ávalos, un hombre 24 años acusado de intentar matar a su pareja y a su hijo de 4 años, en un violento ataque con un arma blanca ocurrido el pasado miércoles por la tarde en la localidad de Machagai.

El hecho se produjo alrededor de las 14.10 del miércoles cuando María Elena Saucedo, de 23 años, ingresó por sus propios medios al hospital local junto a su hijo, ambos con heridas punzocortantes en el cuello. Luego de ser atendidos, ambos fueron derivados al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña por la gravedad del cuadro.

Según la declaración de la hermana de la víctima en el parte policial, la joven discutía con su agresor cuando este tomó un cuchillo y la atacó. Luego se dirigió contra el niño, apuñalándolo también en la zona del cuello, para posteriormente escapar en una motocicleta Lifan 150 cc, agrega el comunicado oficial. La familia advirtió además que el agresor podría haber intentado abandonar la provincia, ya que posee domicilio en Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte, la Fiscalía N.º 1 ordenó su inmediata aprehensión, el trabajo del gabinete científico del Poder Judicial y el despliegue de un operativo amplio con personal de Comisarías de Machagai, Quitilipi, Presidencia de la Plaza, Colonia Aborigen, Investigaciones Complejas Interior, Seguridad Rural y Policía Caminera.

Durante la tarde, se realizaron pericias en el lugar del ataque y se secuestraron tarjetas, documentación personal y un celular perteneciente al sospechoso. Los médicos confirmaron que Saucedo sufrió una herida superficial en el cuello y fue dada de alta, mientras que el menor presenta lesión vascular y fue trasladado al Hospital Pediátrico de Resistencia.

La Policía de Chaco busca intensamente al sospechoso tras el brutal ataque en Machagai. (Foto: gentileza La Gaceta).

Cerca de la medianoche de este jueves, la Policía detectó que había una moto viajando a alta velocidad sobre un camino rural de la ex Ruta 16. Cuando interceptaron al vehículo, Ávalos fue reducido y detenido. Consigo llevaba un cuchillo de 12 centímetros, un teléfono Samsung A03 Core, un casco, ropa, un cargador y elementos personales.

El agresor fue trasladado a la Comisaría de Machagai. El fiscal en turno, César Collado, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio doblemente agravado.

Córdoba: detuvieron a un hombre acusado de prender fuego a su expareja

Un grave episodio de violencia de género se perpetuó en la provincia de Córdoba, donde un hombre fue arrestado tras ser señalado por intentar prender fuego a su expareja, a pesar de que pesaba sobre él una orden de restricción.

El hecho tuvo lugar en una vivienda de barrio Nuestro Hogar Tres, donde la víctima denunció que el agresor le habría rociado con combustible y amenazado con iniciar un incendio antes de escapar. En el domicilio se observaron daños que reforzaron la acusación.

Horas después, el sospechoso fue ubicado por personal policial en calle Agustín Piaggio al 1700, en barrio Quintas de Italia, donde finalmente quedó detenido. En el operativo, los agentes secuestraron un Peugeot 405, además de una mochila y una botella con combustible, elementos que llevaba consigo en el momento de la aprehensión.