Carlos Tevez quiere sacarle un titular al Independiente de Gustavo Quinteros

Se acerca el final de la temporada en el fútbol argentino y tanto Talleres de Córdoba como Independiente se mantienen activos en cuanto a lo que se viene en el mercado de pases. Luego de que ambos culminaran su participación en el Torneo Clausura, ahora la "T" con Carlos Tevez al mando quiere sumar justamente a un refuerzo del "Rojo" que venía de ser titular en el equipo de Gustavo Quinteros. Los próximos días serán importantes para avanzar en dicha negociación y también el vínculo del "Apache" con el futbolista al que conoce de su paso por Avellaneda.

Se trata nada más y nada menos que de Gabriel Ávalos, delantero nacido en Paraguay que se desempeña en el club desde su arribo a finales del 2023. Si bien tuvo protagonismo en varios momentos con el "Rey de Copas" en estos dos años, también es cierto que perdió lugar por lesiones y rendimiento. Sin embargo, el exjugador de Boca Juniors pretende que el atacante con pasado en Argentinos Juniors que tiene contrato hasta diciembre del 2026 se sume a su plantel.

Gabriel Ávalos, en el radar de Tevez para llegar a Talleres de Córdoba desde Independiente

El "Bicho" de La Paternal recibió una suma de 2 millones de dólares por Ávalos, por lo que desde el "Rojo" de Avellaneda no esperan una cifra menor para concretar una venta. De esta manera, todo quedará en manos de la dirigencia de Talleres de Córdoba que ya sabe que podrá desprenderse de Nahuel Bustos y Federico Girotti en la misma posición del paraguayo. Además, el DT sabe que lo conoce de cuando lo dirigió entre 2023 y 2024, por lo que no verían con malos ojos la transferencia en el mercado de pases.

Un detalle no menor es que Independiente también perdería una pieza importante en el ataque pensando en un 2026 en el que no sólo afrontará la Copa Argentina y los torneos locales. En caso de que Racing o Boca se consagren campeones del Clausura, los de Quinteros estarán ante la chance de volver a jugar la Copa Sudamericana después de lo sucedido este año en la serie contra Universidad de Chile. Por este motivo, sin duda será clave que el entrenador cuente con lo mejor posible en su plantel para dar pelea en todos los frentes posibles.

Gabriel Ávalos, el apuntado de Independiente por Carlos Tevez en Talleres de Córdoba

Los números de Ávalos en Independiente

Partidos jugados : 84.

: 84. Goles : 22

: 22 Asistencias : 6.

: 6. Títulos: 0.

Sufre Quinteros: los jugadores que se irían de Independiente en 2026

Mientras Kevin Lomónaco sigue siendo uno de los principales candidatos a dejar el club el año próximo, además de que el propio DT anticipó que se quedará, hay un interés por parte del Monterrey de México por el zaguero que tuvo un 2025 más que positivo. No es el único al que apuntan desde el exterior, ya que también Felipe Loyola podría irse en el mercado de pases venidero como también el uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés. Este último finaliza su contrato en diciembre y no tiene su continuidad asegurada. Por otro lado, Baltasar Barcia regresará después de su préstamo en Boston River de Uruguay pero podría volver a dicho país ya que está en el radar de Nacional de Montevideo para convertirse en refuerzo.