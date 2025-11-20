Después de las lluvias, ¿qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo?

La Ciudad de Buenos Aires y las localidades del Gran Buenos Aires que integran el AMBA se mantendrán el viernes 21 de noviembre bajo alerta amarilla por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el clima durante el fin de semana largo de noviembre 2025 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La región, que estuvo azotada el jueves por fuertes tormentas y abundante caída de agua, iniciará el viernes 21 con lluvias aisladas y ráfagas de viento provenientes del sur de hasta 50 km/h. Luego, las condiciones mutarán hacia una mejora, pero un tanto tenue.

¿Cómo estará el clima en el Buenos Aires durante el fin de semana largo?

De acuerdo al modelo climatológico publicado por el SMN, la Ciudad de Buenos Aires y las localidades del Gran Buenos Aires que integran el AMBA se mantendrán el viernes 21 de noviembre bajo alerta amarilla por tormentas.

El fenómeno, de explosión matutina, adoptará una vez más variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo", detalló el organismo oficial.

Ya para el sábado 22, la región metropolitana mostrará cielo mayormente nublado, con persistencia del viento Este y un marcado descenso de las temperaturas: la máxima promediará los 23° C.

Durante el domingo 23 las condiciones climáticas serán similares: ligeramente nublado y amplitud térmica.

Finalmente, el lunes 24 de noviembre, feriado nacional devenido del jueves 20, registrará cielo algo nublado; el viento soplará del Norte al Noroeste y el mercurio ascenderá hasta una máxima de 27° C.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores

Viernes 21 de noviembre

Lluvias aisladas / Cielo mayormente nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 23° C

Sábado 22 de noviembre

Cielo algo nublado

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 23° C

Domingo 23 de noviembre

Cielo ligeramente nublado

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 25° C

Lunes 24 de noviembre

Cielo algo nublado