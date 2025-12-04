“¡Seis mil pesos para toda una familia! ¡Éramos tan pobres!” La ficción reescribe eso que se llama realidad. La administración Milei oficializó el aumento del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil que pasó de los 322.000 pesos a los 328.000 pesos. La perversión mileista no es un chiste. Para que el SMVM recupere su poder de compra a diciembre de 2023, debería incrementarse en más de un 50%. Esta suba no alcanza ni para una semana de viajes en la zona metropolitana o llega a cubrir apenas un kilo de carne picada o poco más de dos empanadas.