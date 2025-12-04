El presidente Javier Milei volvió a marcar distancia de la gestión de Mauricio Macri al reprocharle haber "aumentado el déficit fiscal" en lugar de "hacer el ajuste" que sí se atribuye hacer La Libertad Avanza (LL). También lo criticó por querer corregir los números en rojo del país con un "endeudamiento de 60.000 millones de dólares netos", un planteo que hizo frente a su ministro de Economía, Luis Caputo, quien estuvo a cargo de esa cartera durante el gobierno de Cambiemos.
Milei volvió a criticar a Macri por la deuda: "Déficit fiscal"
Al dar un discurso frente a empresarios, el Presidente cuestionó la política económica que llevó adelante Macri durante su gestión.
Nueva encuesta: a pesar del triunfo electoral, Milei no puede con la "batalla cultural"
Un nuevo sondeo midió la opinión de los argentinos sobre cuestiones sociales que el Gobierno ataca permanentemente.
Crisis pyme: alertan que más del 10% de las empresas podría cerrar antes de fin de año
El 60% opera sin rentabilidad y un cuarto pierde dinero. Con costos que suben más que los precios y ventas que no recuperan, el sector alerta que sin un cambio en el plan económico el deterioro será irreversible.
Deterioro en ventas, empleo y rentabilidad, así se configura el panorama que atraviesan hoy las pequeñas y medianas empresas del país. Tras dos años de gestión de La Libertad Avanza (LLA), el cuadro financiero se agravó al punto de que más del 10% de los empresarios admite que podría cerrar su negocio antes de fin de año.
Sin pesos y sin dólares, Caputo quedó en mano de los bancos internacionales
El Gobierno no tiene dólares ni pesos para comprar y afrontar los vencimientos de deuda. Los bancos internacionales le ofrecieron hasta 7.000 millones. Pero quieren garantías reales que la administración de Milei no puede cumplir. Caputo todavía defiende que no se acumulen reservas.
La administración de Javier Milei no tiene los dólares ni los pesos para comprar los 5.000 millones que necesita para afrontar los vencimientos de deuda con bonistas y organismos internacionales en enero próximo y sigue negociando un préstamo de un grupo de bancos internacionales liderados por el JP Morgan, que exige garantías que el Gobierno argentino no puede satisfacer.
Milei barrabrava y duelo de interbloques: así fue la jura de los nuevos diputados
En el palco, el Presidente se plegó a su militancia para que lo vitoreen y para hostigar a la oposición. El cruce con Juan Grabois. Los bloques del centro, divididos por una vicepresidencia. La Cámara baja continúa siendo presidida por el riojano.
La Cámara de Diputados ya tiene una nueva conformación, con la asunción de los nuevos legisladores. El presidente Javier Milei asistió para liderar a las barras mileistas que hostigaron a adversarios y arengaron a los propios. El Cuerpo reeligió a Martín Menem como su titular, mientras la oposición abrió una puja para la elección de la Vicepresidencia Tercera.
Aumento del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil: ni tres empanadas
El Gobierno oficializó la suba del Salario Mínimo Vital y Movil que pasó de los 322.000 a los 328.000 pesos. ¿Qué se puede hacer con un alza de 6000 pesos? La pauperización de los ingresos es total.
“¡Seis mil pesos para toda una familia! ¡Éramos tan pobres!” La ficción reescribe eso que se llama realidad. La administración Milei oficializó el aumento del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil que pasó de los 322.000 pesos a los 328.000 pesos. La perversión mileista no es un chiste. Para que el SMVM recupere su poder de compra a diciembre de 2023, debería incrementarse en más de un 50%. Esta suba no alcanza ni para una semana de viajes en la zona metropolitana o llega a cubrir apenas un kilo de carne picada o poco más de dos empanadas.
A días de cumplirse dos años del inicio de la gestión de Javier Milei y con el impulso fresco del triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, una encuesta de opinión pública le dio al Gobierno una noticia que empaña los festejos. Según el último informe de las consultoras Alaska y 3PuntoZero, titulado irónicamente "No la ven", la llamada "batalla cultural" que intenta imponer el libertarismo está fracasando frente a los valores históricos de la sociedad argentina.