Tras el triunfo de Milei, una encuesta le da una noticia que no esperaba.

A días de cumplirse dos años del inicio de la gestión de Javier Milei y con el impulso fresco del triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, una encuesta de opinión pública le dio al Gobierno una noticia que empaña los festejos. Según el último informe de las consultoras Alaska y 3PuntoZero, titulado irónicamente "No la ven", la llamada "batalla cultural" que intenta imponer el libertarismo está fracasando frente a los valores históricos de la sociedad argentina.

El estudio se propuso indagar si, tras ratificar su poder en las urnas hace poco más de un mes, el oficialismo había logrado "permear el sentido común" de la población. La respuesta fue contundente: no. Lejos de derechizarse tras dos años de administración libertaria, la defensa del Estado presente, la educación pública y los Derechos Humanos se consolidó y endureció durante 2025.

Uno de los datos más duros para la narrativa oficial, que suele coquetear con discursos reivindicatorios de la dictadura o ataques a las instituciones, es el apego irrestricto a la democracia. Ante la pregunta sobre qué sistema de gobierno prefieren, el 79,8% de los encuestados eligió "un gobierno democrático", mientras que solo un insignificante 15,9% se inclinó por una opción autoritaria. Incluso entre los votantes de Patricia Bullrich y del propio oficialismo, la defensa de la democracia es mayoritaria, lo que marca que el núcleo duro ideológico del gobierno está aislado en sus posturas más extremas.

Los límites de la "motosierra"

El informe desmenuza los clichés de la agenda de Milei y muestra cómo chocan contra una pared de la realidad social, incluso después de haber ganado las elecciones para el Congreso de la Nación:

Derechos Humanos y Dictadura: pese a los intentos sistemáticos de la vicepresidenta Victoria Villarruel de reescribir la historia y reinstalar la teoría de los dos demonios, la sociedad mantiene un fuerte consenso sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La mayoría sigue considerando que el Estado debe garantizar los derechos humanos y condena el terrorismo de Estado.

Aborto Legal (IVE): aunque el Presidente calificó a los partidarios del aborto como "asesinos" y amenazó con derogar la ley, la encuesta muestra que la mayoría de los argentinos está en contra de penalizar la interrupción del embarazo . El derecho adquirido se defiende transversalmente, resistiendo la embestida conservadora.

Protesta Social: mientras el Ministerio de Seguridad aplica el protocolo antipiquetes y criminaliza la manifestación, el estudio revela que la sociedad sigue valorando la protesta como una herramienta legítima de reclamo democrático.

El rol del Estado

Quizás el golpe más duro al corazón de la ideología anarcocapitalista es la visión sobre el rol del Estado tras 24 meses de prédica anti-estatista. Mientras Milei promete destruirlo desde adentro, los argentinos demandan más presencia estatal. El informe concluye que, ante la insistencia del Ejecutivo en retirarse de todas las áreas, la sociedad argentina parece valorar aún más las ideas estatistas y solidarias. Esto se ve reflejado en la defensa cerrada de la Universidad Pública y el rechazo a la privatización de empresas emblemáticas, dos banderas que el gobierno intentó bajar sin éxito.