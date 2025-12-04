Boca Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la semifinal 1 del Clausura

El Xeneize y la Academia jugarán el próximo domingo 7 de diciembre el pase a la final del Clausura. Se enfrentarán desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio la Bombonera.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
De este duelo entre el Xeneize y la Academia, saldrá el primer finalista. El partido definitorio se jugará el sábado 13 de diciembre en Único Madre de Ciudades y los rivales pueden ser Gimnasia o Estudiantes.
Darío Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Los resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura
- Primera Fase: Argentinos Juniors 0 vs Boca Juniors 0 (13 de julio)
- Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Unión 1 (18 de julio)
- Primera Fase: Huracán 1 vs Boca Juniors 0 (27 de julio)
- Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto)
- Primera Fase: Independiente Riv. (M) 0 vs Boca Juniors 3 (17 de agosto)
- Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Banfield 0 (24 de agosto)
- Primera Fase: Aldosivi 0 vs Boca Juniors 2 (31 de agosto)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Boca Juniors 1 (14 de septiembre)
- Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Central Córdoba (SE) 2 (21 de septiembre)
- Primera Fase: Defensa y Justicia 2 vs Boca Juniors 1 (27 de septiembre)
- Primera Fase: Boca Juniors 5 vs Newell`s 0 (5 de octubre)
- Primera Fase: Barracas Central 1 vs Boca Juniors 3 (27 de octubre)
- Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Belgrano 2 (18 de octubre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre)
- Primera Fase: Boca Juniors 2 vs River Plate 0 (9 de noviembre)
- Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Tigre 0 (16 de noviembre)
- Octavos de final: Boca Juniors 2 vs Talleres 0 (23 de noviembre)
- Cuartos: Boca Juniors 1 vs Argentinos Juniors 0 (30 de noviembre)
Los resultados de Racing Club en partidos > del Clausura
- Primera Fase: Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio)
- Primera Fase: Belgrano 0 vs Racing Club 1 (20 de julio)
- Primera Fase: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)
- Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto)
- Primera Fase: Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto)
- Primera Fase: Argentinos Juniors 4 vs Racing Club 1 (24 de agosto)
- Primera Fase: Racing Club 2 vs Unión 3 (31 de agosto)
- Primera Fase: Racing Club 2 vs San Lorenzo 0 (12 de septiembre)
- Primera Fase: Huracán 0 vs Racing Club 2 (19 de septiembre)
- Primera Fase: Racing Club 0 vs Independiente 0 (28 de septiembre)
- Primera Fase: Racing Club 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (6 de octubre)
- Primera Fase: Banfield 1 vs Racing Club 3 (11 de octubre)
- Primera Fase: Racing Club 1 vs Aldosivi 0 (17 de octubre)
- Primera Fase: Central Córdoba (SE) 0 vs Racing Club 0 (3 de noviembre)
- Primera Fase: Racing Club 1 vs Defensa y Justicia 0 (8 de noviembre)
- Primera Fase: Newell`s 0 vs Racing Club 1 (16 de noviembre)
- Octavos de final: Racing Club 3 vs River Plate 2 (24 de noviembre)
- Cuartos: Racing Club 0 vs Tigre 0 (4-2 en penales a favor de Racing Club) (1 de diciembre)
Horario Boca Juniors y Racing Club, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas