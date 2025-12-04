Chau SUBE en el subte: qué medio de pago eligen el 35% de los pasajeros

Ha pasado un año desde que el Subte de la Ciudad de Buenos Aires implementó el sistema multipago para abonar el pasaje. Este permite a las y los ciudadanos abonar los viajes con tarjetas de crédito, débito y celulares y su creación ha sido más que bien recibida por usuarios de las distintas líneas. Tanto es así que, según los últimos registros, un 35% de las personas que utilizan el servicio eligen este método de pago. Entre los distintos beneficios que esta forma de cancelación trae se encuentran que es un método ágil, cómodo y por sobre todas las cosas, posee múltiples descuentos y reintegros.

Una de las principales ventajas de este medio es que, en el marco de la crisis económica que atraviesa al gobierno de Javier Milei desde hace meses, existen diferentes bancos, tarjetas y billeteras virtuales que ofrecen promociones. Estas incluyen diversos descuentos que en algunos casos llegan a ser de hasta el 100% del valor del pasaje.

Sobre esta actualización del sistema de transporte, el presidente de Subterráneo de Buenos Aires S.A.U, Javier Ibañez, destacó: "Desde el inicio de la gestión estamos trabajando por un Subte más moderno, con mayor confort y tecnología. Y la incorporación del sistema multipago nos pone a la altura de otras ciudades del mundo, que ofrecen servicios de transporte de calidad, permitiendo al usuario viajar más barato y con más comodidades".

Desde la adopción del multipago, se registraron un total de 174.276.453 de transacciones pagadas con medios alternativos a la tarjeta SUBE, la cual continúa vigente. Actualmente, alrededor de 19 millones de pasajeros eligen por mes pagar con QR, NFC y tarjetas que funcionan con solo apoyar en el validador de cada molinete.

Este nuevo sistema de pago ya está disponible en las 90 estaciones de subte existentes y también comenzó a instalarse en líneas de colectivos de la Ciudad, con el objetivo de que el transporte público de la Capital Federal sea más inclusivo, eficiente y adaptado a la necesidad de ciudadanos y turistas.

Cuánto saldrá el boleto de subte en el último mes del año

Transitando el último mes del año, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que el boleto de subte sufrirá un nuevo aumento en diciembre de 2025 el cual se ubicará por encima de la inflación mensual. Según las proyecciones oficiales, el pasaje empezará a costar $1.207, lo que representa una suba del 4,4%.

Este ajuste forma parte del esquema de actualizaciones tarifarias programadas por el Gobierno de la Ciudad, junto con los aumentos previstos para los colectivos y otros medios de transporte del AMBA.

Este nuevo valor de los trenes subterráneos transforma al subte en uno de los medios de transporte más caros del Área Metropolitana de Buenos Aires.