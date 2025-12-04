La política de IA de WhatsApp de Meta está en la mira de reguladores antimonopolios de la UE

FOTO DE ARCHIVO: Un adolescente posa para una foto mientras sostiene un teléfono inteligente frente a un logotipo de WhatsApp en esta ilustración

Los reguladores antimonopolio de la UE abrieron el jueves una investigación sobre la nueva política de Meta Platforms en relación con el acceso de los proveedores de IA a su servicio de mensajería WhatsApp, diciendo que esto puede impedir que los rivales ofrezcan sus servicios en Europa.

La Comisión Europea dijo que la política, que se aplicará a partir de enero del próximo año, podría bloquear a los proveedores de IA de la competencia para llegar a sus clientes a través de WhatsApp, mientras que el propio servicio de IA de Meta seguiría siendo accesible para los usuarios de la plataforma.

"Debemos asegurarnos de que los ciudadanos y las empresas europeas puedan beneficiarse plenamente de esta revolución tecnológica y actuar para evitar que los operadores digitales dominantes abusen de su poder para desplazar a los competidores innovadores", dijo la jefa antimonopolio de la UE, Teresa Ribera, en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Por eso estamos investigando si la nueva política de Meta podría ser ilegal en virtud de las normas de competencia, y si debemos actuar rápidamente para evitar cualquier posible daño irreparable a la competencia en el espacio de la IA", añadió.

Con información de Reuters