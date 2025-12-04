Kate Winslet colabora con su hijo en su debut como directora con "Adiós, June"

FOTO DE ARCHIVO. Kate Winslet asiste a la 16ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles, California, EEUU

La actriz ganadora del Oscar Kate Winslet debuta en la dirección con "Adiós, June", un drama navideño sobre la unión de una familia que se enfrenta a una pérdida.

Winslet, que también protagoniza la película, dirige a partir de un guión de su hijo Joe Anders. La historia se inspiró en parte en su experiencia personal de perder a la madre de Winslet, abuela de Anders, a causa de un cáncer en 2017.

"Sólo quería hacer una película que resultara auténtica y real", dijo Winslet durante el estreno de la película con Anders y el elenco en Londres el miércoles.

"Tampoco quería hacer una historia que fuera sobre alguien que muere porque realmente no lo es. En realidad trata de la vida que se da a la gente que se queda atrás."

Winslet dijo que quería ambientar la película en el espacio del Servicio Nacional de Salud británico porque está "enormemente infravalorado".

"Y tenemos que dar crédito y honrar a las personas que hacen ese increíble trabajo, especialmente a nuestros trabajadores de cuidados paliativos", dijo.

"Es totalmente ficticia", añadió Anders. "Creo que surgió emocionalmente de la despedida de mi abuela".

Anders, cuyo padre es el cineasta Sam Mendes, escribió el guión cuando tenía 19 años y se lo mostró a Winslet para que le diera su opinión.

"Ni siquiera sabía si podía escribir un guión. Sólo quería dar lo mejor de mí. Y el hecho de que se haya convertido en una película es una locura", dice Anders, que ahora tiene 21 años.

Winslet, que tiene tres hijos, dijo que había pensado en ponerse detrás de la cámara a lo largo de los años, pero que criar una familia la mantenía ocupada.

"Creo que no habría tenido ese espacio en mi vida, ni emocional ni energéticamente. No habría podido añadir nada más al malabarismo. Pero era el momento adecuado y me sentía realmente preparada para hacerlo", afirma.

En la película, la matriarca de la familia, June (Helen Mirren), es hospitalizada poco antes de Navidad. Su marido (Timothy Spall), su hijo (Johnny Flynn) y sus tres hijas, interpretadas por Winslet, Andrea Riseborough y Toni Collette, y sus vástagos acuden a su lado, trayendo consigo conflictos y luchas personales, pero también alegría y cariño.

"Es una mirada honesta a la transición de la vida a la siguiente. Y trata sobre la familia, el desorden y la belleza del sistema familiar disfuncional", dijo Collette.

"Adiós, June" se estrenará en los cines británicos el 12 de diciembre y en Netflix, el 24 de diciembre.

