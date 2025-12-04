Clasificó al Mundial después de 50 años y Donald Trump no deja pasar a ningún hincha a Estados Unidos

La Selección de Haití volverá a un Mundial después de 52 años. Pero tiene una dificultad: Estados Unidos no entrega visas. "Hay gente que no tiene nada en el bolsillo. Solo cuentan con nosotros. Y hoy los podemos hacer llorar de alegría. Démosle eso. No los defraudemos". La frase es de Duckens Nazon, número 9 de la Selección de Haití, minutos antes de ingresar al campo de juego para disputar la última fecha de las Eliminatorias de la CONCACAF ante Nicaragua. Poco más de dos horas después, consumada la victoria por 2 a 0 y el empate sin goles entre Costa Rica y Honduras, los futbolistas de ese pequeño país estallaron en una emocionante celebración: volvían a clasificarse a un Mundial.

Haití fue uno de los países beneficiados por el innovador formato de 48 equipos presentado por la FIFA para la próxima cita que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. Además de que la CONCACAF sumó un nuevo lugar en esta edición para el repechaje, las tres potencias de la federación clasificaron directamente por ser anfitriones, lo que permitió que otros seleccionados tengan la posibilidad de clasificar directamente. Y a pesar de quedar emparejados en la última fase con equipos más fuertes (al menos en la teoría), los dirigidos por el entrenador francés Sébastien Migné lograron quedar líderes contra todo pronóstico. El tema es que, ahora, serán ellos solos porque, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos anunció la suspensión de procesos de inmigración para habitantes de 19 países, entre los que está incluido Haití y para el sorteo ya fue un problema.

Haití, clasificado al Mundial: radiografía de la selección de un país en crisis

El camino de 'Los Granaderos' al Mundial 2026 fue, cuanto menos, complicado: la situación política, económica y social del país, agravada desde 2021, marcó a fuego su participación en el campeonato. En julio de aquel año, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por un grupo armado; un mes después, un terremoto de 7.2 en la escala Richter la región oeste de la isla, dejando más de 2200 muertos en el desastre natural más mortífero desde el ocurrido en 2010. Este panorama abrió el paso para la aparición de pandillas que, hasta el día de hoy, controlan regiones urbanas y rurales en todo el territorio.

Puerto Príncipe, la capital, es escenario de constantes ataques por parte de organizaciones criminales. El Stade Sylvio Cator, principal estadio de fútbol en el que la selección disputa sus partidos, está bajo control del grupo Viv Ansanm ("Vivir juntos"), motivo por el que el equipo debió oficiar de local en Curazao y, ocasionalmente, en Aruba. Además, los futbolistas no pueden entrenar en el país debido a la inseguridad, por lo que la preparación de cara a sus compromisos por Eliminatorias se realizó a la distancia.

Este proceso tiene un nombre clave, que consiguió darle forma y resultados a pesar de los inconvenientes para trabajar: Sébastien Migné. El francés de 53 años, que ya tuvo pasos en otros combinados como Kenia, Congo y Guinea Ecuatorial, fue fundamental para reclutar talento en el exterior tras la diáspora de jugadores; sin aún poder pisar el país, formó un equipo con identidad, lleno de jugadores que, si bien nacieron o crecieron fuera de su tierra, tienen un sentido de pertenencia que potencia su buena técnica individual y su gran disciplina táctica.

La gran figura de este equipo es Jean‐Ricner Bellegarde, de 27 años, volante que juega en el Wolverhampton de Inglaterra. "Me he comprometido con un grupo, un equipo, una familia, mi nación. Agradezco al pueblo haitiano todo su apoyo", fue el mensaje del nacido en Colombes, Francia, tras obtener la clasificación al Mundial. El capitán del combinado insular es Johny Placide, veterano arquero de 37 años, con experiencia internacional desde 2008.

El Mundial 1974, la única experiencia de Haití en la máxima competición

Antes de la histórica clasificación al Mundial 2026, Haití únicamente había jugado esa competición en la edición que tuvo lugar en Alemania en 1974. Logró el cupo tras consagrarse campeón de un hexagonal y desplazó a México, que venía de disputar seis veces el torneo de forma consecutiva, como representante de la CONCACAF. 'Los Granaderos' integraron el Grupo 4 junto con Polonia, Italia (último subcampeón) y Argentina.

A pesar de la derrota contra Italia en el debut por 3 a 1, Haití logró quitarle un impresionante récord al legendario arquero Dino Zoff: el jugador de la Juventus mantenía una marca de 1300 minutos sin recibir un gol en partidos internacionales, la cual rompió Emmanuel Sanon, delantero estrella de aquel plantel y máximo goleador del seleccionado en su historia. Cerró su participación con dos goleadas en contra, una por 7 a 0 ante Polonia y la otra por 4 a 1 contra la 'Albiceleste'.

Zoff saluda a Sason: el histórico delantero y goleador de Haití anotó contra dos potencias como Italia y Argentina en el Mundial de 1974.

Por qué los hinchas haitianos podrían tener problemas para ingresar a los Estados Unidos

Recientemente, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos tomó la decisión de suspender varios procesos de inmigración para habitantes de 19 países, entre los que está incluido Haití. También está Irán en esa lista. A pesar de que esta medida no aplica a los jugadores, entrenadores y personal esencial de las federaciones que participarán del Mundial, resulta un gran inconveniente para todos aquellas personas que quieran alentar a su seleccionado en suelo estadounidense. De momento, no hay fecha para levantar esta prohibición, a poco más de seis meses del Mundial 2026.