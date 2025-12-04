Llega la "BiblioSubte": inauguran la primera biblioteca pública en la línea A

La Ciudad de Buenos Aires inauguró la primera biblioteca pública dentro del subte. Se trata de un kiosco ubicado en la estación Plaza de Mayo de la línea A que busca incentivar la lectura a los pasajeros y pone a disposición más de 150 títulos para leer mientras viajan.

Cómo funciona la nueva biblioteca pública en el subte: los detalles

Denominado "BiblioSubte", la iniciativa busca acercar el hábito de la lectura a los porteños y cualquiera que sea parte de la Red Pública de Bibliotecas de la Ciudad. Este es el primer local instalado dentro del subte, pero la idea podría trasladarse a nuevas estaciones. Así, los pasajeros podrán tener una experiencia diferente al adentrarse en nuevas historias, conocer otras culturas, diferentes modos de pensar con más de 150 libros de autores tanto locales como internacionales.

Para utilizar el servicio se debe ser parte de la red de bibliotecas porteñas

El kiosco estará abierto de lunes a viernes de 9 a 20. Los socios de la Red podrán hacer consultas y retirar hasta tres libros por mes del catálogo disponible. Los libros se pueden devolver a través del buzón disponible en el lugar, ya sea durante la semana o los fines de semana.

La iniciativa nace como una colaboración de Subterráneos de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Ciudad. “Hoy las bibliotecas están donde está la gente. BiblioSubte nace de esa idea de libros y cultura en movimiento en una estación, en medio del apuro, como la posibilidad de una pausa", explicó Javier Martínez, el director General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura.

Y señaló sobre el nuevo servicio: "Queremos que leer sea tan accesible y cotidiano como tomar el subte: simple, público y parte de nuestra rutina”.

Cómo inscribirse para usar el servicio de la BiblioSubte

Las personas que no son socias de la Red y desean usar el servicio pueden inscribirse en línea. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al portal de la Red Pública de Bibliotecas y completar el formulario online. Una vez hecho el trámite, esperar que recibir un correo electrónico de confirmación. Seguir los pasos para dar de alta la cuenta y listo, ya se puede utilizar todos los servicios de las bibliotecas públicas porteñas.