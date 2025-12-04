Sorteo del Mundial 2026: cuál es el peor grupo que le puede tocar a la Selección Argentina

El peor grupo que le puede tocar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Es inminente el sorteo del Mundial 2026 de fútbol, que tiene a la Selección Argentina como uno de los máximos favoritos al título que ya obtuvo en la última edición, en Qatar 2022. De acuerdo con los bombos que habrá en el evento organizado por la FIFA, hay posibilidades de que le toque una zona muy difícil, una accesible o una intermedia según cómo le juegue la fortuna en esta oportunidad.

En este sentido, el "Grupo de la Muerte" para la Selección Argentina en el Mundial 2026 sería contra Marruecos, Noruega e Italia. Sin embargo, hay varias aclaraciones para hacer en la previa con relación a distintas situaciones, tanto de las restricciones que existen en este tipo de sorteos como de lo que ocurre con la "Azzurra" en la actualidad.

El Grupo de la Muerte para Argentina en el Mundial 2026: Marruecos, Noruega e Italia

Marruecos

El Seleccionado africano es uno de los mejores del planeta y, de hecho, viene de terminar cuarto en Qatar. Además, su buen momento no es potestad exclusiva de la Mayor, ya que la Sub 23 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Sub 20 acaba de ganar la Copa del Mundo, donde derrotó precisamente a la "Albiceleste" en la final. Es decir, el trabajo en el fútbol en general en ese país es completo y tiene a estrellas globales de la talla de Bono, Achraf Hakimi y y Youssef En-Nesyri, entre otras. Presentes en el bombo 2, los marroquíes prometen dar que hablar en esta edición otra vez.

Noruega

El combinado europeo sorprendió a todos en las Eliminatorias y clasificó cómodamente, con figuras mundiales como Erling Haaland, Alexander Sorloth y Martin Odegaard. Ese "doble 9" es uno de los más destacados del planeta en la actualidad y configuran una delantera absolutamente temible, por lo que aparecen como uno de los "cucos" del bombo 3. En defensa, también son muy duros, sólidos y difíciles de entrarles, con futbolistas de mucha altura y fortaleza física para los choques mano a mano.

La Noruega de Haaland, el "cuco" de Argentina en el sorteo de los grupos del Mundial 2026.

Italia

La curiosidad en esta ocasión es que el tetracampeón del mundo todavía no está clasificado. Para ello, deberá superar dos instancias en el repechaje de Europa: primero definirá ante Irlanda del Norte como visitante y luego, frente al vencedor de la llave entre Gales y Bosnia. De imponerse en ambas series, dirá presente en la máxima cita luego de su ausencias en los últimos dos certámenes. Para colmo, en las dos anteriores quedó afuera en la primera ronda. No obstante, tiene figuras en todas las líneas: Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni y Federico Chiesa.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

Canadá (local).

México (local).

Estados Unidos (local).

España.

Argentina.

Francia.

Inglaterra.

Brasil.

Portugal.

Países Bajos.

Bélgica.

Alemania.

Bombo 2

Croacia.

Marruecos.

Colombia.

Uruguay.

Suiza.

Japón.

Senegal.

Irán.

Corea del Sur.

Ecuador.

Austria.

Australia.

Bombo 3

Noruega.

Panamá.

Egipto.

Argelia.

Escocia.

Paraguay.

Túnez.

Costa de Marfil.

Uzbekistán.

Qatar.

Arabia Saudita.

Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania.

Cabo Verde.

Ghana.

Curazao.

Haití.

Nueva Zelanda.

Clasificado Repechaje Europa A.

Clasificado Repechaje Europa B.

Clasificado Repechaje Europa C.

Clasificado Repechaje Europa D.

Clasificado Repechaje Intercontinental 1.

Clasificado Repechaje Intercontinental 2.

* A la Selección Argentina le toca un rival por bombo, a excepción del bombo 1. Dichos equipos no pueden ser sudamericanos y no puede haber más de dos europeos por zona. Tampoco puede haber más de uno por Federación, entre todos los otros continentes.