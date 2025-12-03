En medio de la crisis económica que sufren los trabajadores, el secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), Walter Vargas, cuestionó duramente al gobernador Claudio Vidal tras confirmarse descuentos masivos en los haberes de maestros de toda la provincia. El titular del sindicato sostuvo que se trata de una decisión “premeditada, orquestada y profundamente dañina”, aplicada justo en la antesala de las Fiestas de fin de año.

Vidal relató que, a pocas horas de finalizar la última paritaria, los docentes comenzaron a revisar sus recibos de sueldo y se encontraron con rebajas que calificó como “brutales y nunca vistas”. En esa línea, señaló que hubo casos de descuentos que alcanzan entre 800 mil y 1.300.000 pesos, incluso sobre docentes con un único cargo.

En este contexto crítica, el dirigente aseguró que el accionar de Vidal “demuestra que no le importan los trabajadores”, y que la decisión impacta de manera directa en la vida cotidiana de miles de familias docentes: “Hay gente que no puede pagar alquiler, que no va a tener para una cena de Nochebuena. ¿Qué clase de gobierno hace esto a 20 días de Navidad?”, cuestionó.

“En todo este tiempo los recibos nunca se publican antes de cobrar. Ayer, después de la paritaria, ya estaban cargados con los descuentos salvajes”, apuntó en el programa radial El Diario de la Mañana por FM El Portal.

“Esto fue premeditado, pensado por el gobernador y por la presidenta del Consejo. Aprovecharon un momento del año en que el docente tiene gastos extra y está sosteniendo actividades escolares para aplicar un golpe tremendo”, señaló. A su vez, afirmó que los descuentos alcanzaron a docentes que ni siquiera realizaron medidas de fuerza, señalando que la masividad “fue impresionante”, lo que —a su entender— deja en evidencia el carácter “punitivo y persecutorio” de la medida.

Santa Cruz: tras el ajuste, docentes realizarán medidas de fuerza

Vargas señaló que el sector docente acompañó al gobernador en sus primeros meses de gestión y que se intentó, en reiteradas paritarias, evitar medidas de fuerza para llegar a acuerdos. Sin embargo, aseguró que las respuestas del Ejecutivo “fueron siempre vagas, dilatorias y sin propuestas concretas”. “Él se presentó como la solución, nadie lo fue a buscar. Y hoy hace exactamente lo contrario de lo que prometió. Con estas decisiones destruye la paz social que dice buscar”, expresó.

Ante este escenario, ADOSAC inició la presentación de telegramas obreros por cada docente afectado y anunció que el equipo legal del gremio ya trabaja en acciones judiciales para exigir la devolución inmediata de los haberes descontados. Además, Vargas confirmó que habrá movilizaciones en toda la provincia, con una jornada de protesta que se intensificará el viernes. “Vamos a salir a la calle de forma masiva. Esto no puede quedar así”, afirmó.

El titular de ADOSAC recordó que el derecho a huelga está amparado por la Constitución y sostuvo que los descuentos violan abiertamente la conciliación obligatoria dictada por las autoridades: “Nos asiste el artículo 14. Las medidas fueron legales, justas y necesarias. Hace años que los salarios docentes vienen perdiendo contra la inflación. Lo grave es que el propio Gobierno reconoce que hay recursos y que la provincia está mejor administrada. Entonces, ¿por qué ajusta solo sobre el trabajador?”, planteó.